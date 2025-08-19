Deviza
EUR/HUF393.55 -0.31% USD/HUF337.04 -0.4% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.24 -0.21% PLN/HUF92.78 -0.16% RON/HUF77.84 -0.27% CZK/HUF16.09 -0.3% EUR/HUF393.55 -0.31% USD/HUF337.04 -0.4% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.24 -0.21% PLN/HUF92.78 -0.16% RON/HUF77.84 -0.27% CZK/HUF16.09 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,168.01 +0.61% MTELEKOM1,976 +2.33% MOL3,008 +0.27% OTP30,890 +0.62% RICHTER10,630 +0.56% OPUS579 -0.86% ANY8,100 -0.49% AUTOWALLIS161 -1.86% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,227.84 -0.43% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,232.93 +0.14% BUX106,168.01 +0.61% MTELEKOM1,976 +2.33% MOL3,008 +0.27% OTP30,890 +0.62% RICHTER10,630 +0.56% OPUS579 -0.86% ANY8,100 -0.49% AUTOWALLIS161 -1.86% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,227.84 -0.43% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,232.93 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
auditor
szerződés
határidő
SZTFH
kiberbiztonsági

Kiberbiztonság: nem árt résen lenni, három határidő is vészesen közeleg

Az arra kötelezett szervezeteknek 2025. augusztus 31-ig szerződést kell kötniük azzal az auditorral, amely 2026. június 30-ig auditálja majd az elektronikus kiberbiztonságukat. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 2025. szeptember 15-től ellenőrizni fogja a szerződés meglétét.
B. H. L.
2025.08.19., 08:49
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Még nem késő teljesíteni a kiberbiztonsági auditra vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget – figyelmeztet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) –, azonban legkésőbb augusztus 31-ig lépni kell. A szerződést az arra kötelezett szervezeteknek azért kell megkötniük, mert ezen keresztül bízhatnak meg egy auditort az elektronikus rendszerük kiberbiztonságának auditálásával.

kiberbiztonság
Lépniük kell az érintett hazai cégeknek kiberbiztonságuk auditálása érdekében / Fotó: SuPatMaN / Shutterstock (illusztráció)

A szerződéskötés határideje új kötelezettség – amely az SZTFH, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslatára született –, de az alkalmas auditor felkutatását a hatóság megkönnyítette: holnapján megtalálható a tárgyalt szerződések megkötésére igénybe vehető auditorok elérhetősége. A vonatkozó törvény egyébként már korábban is előírta az auditálási kötelezettséget, de abban egy korábbi, ez év december 31-i dátum szerepelt, az auditorral való szerződéskötési kötelezettség határideje pedig nem volt a törvény része.

A működés megkezdésének ideje a választóvíz

A Magyarország kiberbiztonságáról szóló 2024-es törvény módosítása alapján azon kiberbiztonsági auditra kötelezett szervezetek, amelyek már 2025. január 1. előtt is működtek, 2026. június 30-ig kötelesek elvégeztetni az első kiberbiztonsági auditjukat. A jövő nyári határidőig ugyan van bőven idő, de a hatóság mégis elvárja, hogy ez év augusztus 31-ig szülessenek meg a szerződések a nyilvántartásában szereplő valamely auditorral, mert így lehet majd kiegyensúlyozottan használni az auditorok erőforrásait. Ez az oka annak is, hogy az SZFTH szeptember 15-től ellenőrizni fogja a kiberbiztonsági auditra vonatkozó szerződés meglétét.

Azok a szervezetek, amelyek 2025. január 1. után kezdték meg működésüket, az első kiberbiztonsági auditot a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül kötelesek elvégeztetni. A kiberbiztonsági audit lefolytatásának rendjéről és a kiberbiztonsági audit legmagasabb díjáról az SZTFH 1/2025. (I.31.) rendelet rendelkezik.

A vállalkozók érdeke döntött

Az auditálási kötelezettség eredeti, de már felülírt határideje az év végén járt volna le. Az ehhez képest számított féléves haladékot az SZTFH és az MKIK a hazai vállalkozások érdekeit figyelembe véve javasolta, és a jogalkotó ugyanezen megfontolásból fogadta el.

Alapvető érdek a kiberbiztonság

A hatóság a honlapján néhány figyelemfelhívó példát hoz arra, milyen kockázatokkal jár, ha nem teljes a szervezetek elektronikus rendszereinek kiberbiztonsága:

  • Csaló áruvásárlási ajánlatokba futhatunk bele az interneten, e-mailekben, kamu webshopokban, áljótékonysági szervezeteknél.
  • Mobilos adathalászok jelentkezhetnek be telefonon vagy sms-ben azzal, hogy csomagunk érkezett, vagy nyertünk valamit, fizetnünk kell, vagy tennünk valami mást.
  • Kamu koncertjegy- vagy utazási ajánlatok futhatnak be hozzánk az online térben.

Az előbbiekhez hasonló visszaélésekre az ad módot a csalóknak, ha beférkőzhetnek a kiszemelt számítógépes rendszerekbe vagy hálózatokba, így jogosulatlanul hozzáférnek bizonyos adatokhoz, digitális eszközökhöz. A kiberbiztonság a rosszindulatú támadásokkal, jogosulatlan hozzáféréssel és károkozással szembeni védelmet jelenti.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Rheinmetall

Szakad a Rheinmetall a béketárgyalások hírére, de korai lenne még temetni az európai hadiipari fellendülést

A béketárgyalásokról érkező információk uralják a világsajtót és a befektetői hangulatot is jelentősen befolyásolják. A fegyvergyártók árfolyama gyengül, ám ez korántsem jelenti azt, hogy ne lenne érdemes belevenni például a Rheinmetall részvényeibe. A cég optimista, rendelésállománya haatalmas.
11 perc
tanszer

Tönkreteszi az ukrán infláció az iskolakezdést: a kormány most először támogatást ad, de ez messze nem elég

Piaci felmérések szerint az iskolakezdés Ukrajnában drasztikusan megdrágult.
3 perc
szerződés

Kiberbiztonság: nem árt résen lenni, három határidő is vészesen közeleg

Auditort az SZTFH által közzétett listáról lehet választani.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu