Már százmilliárd forint ment a kis- és középvállalkozóknak ezen a fontos programon keresztül

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Kavosz Zrt. és a magyar bankszektor szereplői között fennálló szoros, konstruktív együttműködésnek köszönhetően a Széchenyi-kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege elérte a 100 milliárd forintot. A hazai vállalkozások ekkora támogatásban részesültek idén, hogy igényeiknek megfelelő finanszírozáshoz jussanak – közölte az NGM.
Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez az eredmény jelentős visszaigazolása annak, hogy a közös, összehangolt erőfeszítések hatékonyan támogatják a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.
A kormány célja, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért továbbra is a vállalkozásoknak legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve termelékenységük növelését és méretugrásukat.
A Széchenyi Kártya Program egy államilag támogatott hitelprogram, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalását, valamint versenyképességük és tartós növekedésük elősegítését szolgálja. A program legismertebb terméke a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, amely egy szabad felhasználású folyószámlahitel, amellyel a vállalkozások működési költségeiket fedezhetik.
A hitel összege 1 millió forinttól akár 250 millió forintig terjedhet, állami támogatással, kedvezményes, fix kamatozás mellett érhető el. A futamidő lehet egy, két vagy három év. Feltétele, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt tartozása vagy hitelproblémája, és megfeleljen a szabályzat előírásainak.
Brutális a bővülés a Széchenyi-kártyáknál – felpörgetik beruházásaikat a hazai cégek
A Széchenyi Kártya Programban bevezetett alacsonyabb kamatszintek látványosan felpörgették a magyarországi vállalkozások beruházási kedvét, az év első hét hónapjában a programban részt vevő bankok 10 081 beruházási hiteligényt fogadtak be 310,7 milliárd forint értékben. Ez darabszámban 34 százalékkal, a kért hitelösszeg tekintetében 18 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi szintet.
