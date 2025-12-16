Évenkénti kötelező műszakiról döntöttek Lázárék, Kapu Tibort nem lövik ki – a legolvasottabb júniusi magyar gazdasági cikkek
Júniusban az autósokat érintő kormányzati döntés, a magyar űrhajósprogram körüli bizonytalanság, a vendéglátás munkaerő- és bérkérdései, valamint a kiemelkedő fizetéseket kínáló hazai cégek kerültek a gazdasági hírek élére. Ezek a témák adták a hónap öt legolvasottabb magyar gazdasági cikkének gerincét.
1. Lázár János tárcája döntött az autók évenkénti kötelező műszaki vizsgájáról
Júniusban az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből derült ki, hogy Magyarország nem támogatta az Európai Bizottság javaslatát, amely a tízévesnél idősebb autók esetében évenkénti kötelező műszaki vizsgát vezetett volna be. A magyar álláspontot a közlekedési tanács ülésén Nagy Bálint közlekedési államtitkár képviselte, aki aránytalan tehernek nevezte az intézkedést az autósok számára. A kormány szerint a hazai járműállomány jelentős része érintett lett volna, miközben a szigorításból származó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi haszon nem állt volna arányban a költségekkel. Bár Magyarország támogatta a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi célokat, az uniós szabályozás tervezett módosítását ebben a formában elutasította.
2. Hivatalos: megjelent a NASA döntése Kapu Tibor kilövéséről – óriási fordulat, ez egész Magyarországnak keserves
Júniusban a NASA bejelentette, hogy elhalasztotta a Kapu Tibor részvételével tervezett Axiom Mission 4 indítását a Nemzetközi Űrállomásra. A döntést az indokolta, hogy a Zvezda kiszolgálómodulnál végzett javítások után új nyomásjelenséget észleltek, amelynek kivizsgálása további időt igényelt. Bár a modul később már tartotta a nyomást, a NASA és a Roszkozmosz folytatta a helyzet értékelését, és nem tűzött ki új indítási időpontot. A küldetés elhalasztása egy korábbi halasztást követett, miután a rakéta egyik tartályában szivárgást találtak. A bejelentéssel egyértelművé vált, hogy Magyarországnak tovább kellett várnia arra, hogy Farkas Bertalan után újabb űrhajósa induljon az űrbe.
3. Rendkívüli NASA-bejelentés: Kapu Tibor nem megy az űrbe, súlyos rakétahibát talált a SpaceX – teljesen bizonytalanná vált a magyar űrhajós kilövése
A harmadik legolvasottabb cikk is Kapu Tibor űrutazásával foglalkozott, akárcsak a második helyezett írás. Június elején a NASA és a SpaceX bejelentette, hogy határozatlan időre elhalasztották a Kapu Tibor részvételével tervezett Axiom–4 küldetés indítását. A döntést az indokolta, hogy a Falcon 9 rakéta egyik tartályában folyékonyoxigén-szivárgást találtak, amelynek kijavítása több időt igényelt. A SpaceX közlése szerint a rakétát visszavitték a hangárba további ellenőrzések és javítások miatt. A bejelentéssel teljesen bizonytalanná vált, mikor indulhatott volna el a négyfős legénység a Nemzetközi Űrállomásra.
4. Rácz Jenő sürgősen embert keres a balatoni luxuséttermébe: elárulta, mennyit fizet óránként – kiakadtak a vendéglátósok
Rácz Jenő új balatoni éttermének megnyitásához kapcsolódó álláshirdetése június elején került a figyelem középpontjába. A Michelin-csillagos séf beugrós szakácsot és konyhai kisegítőt keresett a nyári szezonra, napi nettó 35 ezer forintos bérrel, ami 11 órás munkanap mellett nagyjából 3200 forintos órabérnek felelt meg. A hirdetés részletes elvárásai és a hosszú munkaidő miatt számos vendéglátós kritizálta az ajánlatot, szerintük a feladatokhoz magasabb fizetés járt volna.
Többen azt is kifogásolták, hogy a munkavállalóknak saját felszereléssel, például késsel kellett volna dolgozniuk. A vita rávilágított arra, hogy a balatoni vendéglátásban a szezonális munkaerőhiány és a bérigények egyre komolyabb feszültségeket okoztak.
5. Itt a lista: ezek a magyar cégek adják a legtöbb fizetést a dolgozóiknak: nem álom a havi nettó kétmilliós bér
Nagy érdeklődést váltott ki a Forbes és az Opten adatai alapján készült lista, amely bemutatta, mely magyarországi cégek fizették a legmagasabb béreket a dolgozóiknak. A 2023-as pénzügyi beszámolók alapján összeállított rangsor élén olyan tanácsadó, IT-, pénzügyi és energetikai vállalatok szerepeltek, ahol a becsült átlagos nettó havi bér meghaladta a kétmillió forintot. A lista első négy helyére kizárólag olyan cégek kerültek fel, amelyeknél az egy főre jutó juttatások különösen magasak voltak. A cikk rávilágított arra is, hogy a teljes bérköltség alapján más vállalatok, például az Audi Hungaria, a Magyar Posta és a MÁV számítottak a legnagyobb kifizetőknek. Az összeállítás jól érzékeltette a hazai bérkülönbségeket, valamint azt, hogy mely szektorokban volt reális a kiugróan magas jövedelem.