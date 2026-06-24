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részvénykibocsátás
árfolyamzuhanás
leggazdagabb emberek

Az egyetlen billiomos a világon hirtelen elszegényedett – csak napokig tartott a csoda, de ne sajnáljuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A tőzsde gyorsan kijózanította a SpaceX körüli eufóriát. Az árfolyamzuhanás miatt Elon Musk vagyona ismét az ezermilliárd dolláros határ alá esett.
VG
2026.06.24, 17:29
Frissítve: 2026.06.24, 17:30

Két hétig se tarthatta magánál Elon Musk a világ első billiomosának járó címet. A SpaceX részvényeinek látványos visszaesése miatt vagyona ismét ezer milliárd dollár alá csökkent, bár továbbra is toronymagasan ő a Föld leggazdagabb embere.

Elon MuskSpaceX, Tesla
Június elején még a világ első billiomosaként ünnepelték Elon Muskot, most azonban már a múlté ez a cím / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Alig két héttel azután, hogy történelmet írt a világ első billiomosaként, Elon Musk máris elveszítette ezt a címet. A fordulat hátterében a SpaceX részvényeinek jelentős árfolyamesése áll, amely a vállalat tőzsdei bevezetését követő kezdeti eufória után következett be.

Elon Musk rakétacége visszatért a Földre

A SpaceX júniusi tőzsdei debütálása óriási érdeklődést váltott ki a befektetők körében. A vállalat részvényei gyorsan emelkedtek, a cég piaci értéke rövid idő alatt 225 dollárig hajtotta fel az árfolyamot. Az optimizmus azonban nem bizonyult tartósnak. A részvény ára azóta 152 dollárra csökkent, ami ugyan még mindig magasabb a 135 dolláros kibocsátási árnál, de a kezdeti lelkesedés jelentős része elpárolgott.

A visszaesés Elon Musk vagyonát is érzékenyen érintette. A Bloomberg Billionaires Index szerint a világ leggazdagabb embere jelenleg körülbelül 957 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. 

Ez még mindig elképesztő összeg, de már nem elegendő ahhoz, hogy megtartsa a billiomos státuszt.

A különbség így is óriási közte és a többi szupergazdag között:

  • a második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll mintegy 297 milliárd dollárral;
  • míg a harmadik helyet Sergey Brin foglalja el körülbelül 276 milliárd dolláros vagyonnal.

Musk vagyona mögött ma már elsősorban nem a Tesla áll. A dél-afrikai születésű üzletember ugyan a Tesla révén vált világszerte ismertté, de pénzügyi birodalmának gerincét immár a SpaceX adja. A vállalat a rakétaipar, a műholdas kommunikáció és a mesterséges intelligencia területén is meghatározó szereplővé nőtte ki magát, és a becslések szerint Musk vagyonának több mint 70 százalékát biztosítja.

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Minden elemző egyetért abban, hogy erősen túlértékelt a részvény. Az első kereskedési nap ennek ellenére majdnem 20 százalékkal emelkedett. A SpaceX részvénykibocsátása kapcsán nehéz állást foglalni, a nagy kérdés, hogy a kisbefektetők hogy viselik majd, ha a cég nem tudja hozni az előre jelzett árbevételt.

A milliárdos útja a csúcsra azonban korántsem volt egyenes. Első jelentős sikerét a Zip2 internetes vállalkozással érte el az 1990-es évek végén, amelyet testvérével közösen épített fel, majd több százmillió dollárért értékesített. Ezt követte az X.com online bank, amelyből később a PayPal lett. Amikor az eBay 2002-ben felvásárolta a PayPalt, Musk már jelentős vagyonnal rendelkezett.

Ugyanebben az évben alapította meg a SpaceX-et, majd 2004-ben beszállt a Teslába. A 2008-as pénzügyi válság idején a Tesla a túlélésért küzdött, Musk pedig saját pénzéből mentette meg a vállalatot a csődtől. 

Akkor még személyi kölcsönökből finanszírozta életét, ma pedig a történelem leggazdagabb embereként tartják számon.

A nagy ugrás a koronavírus-járvány éveiben következett be. Míg 2020 elején vagyona még 30 milliárd dollár alatt volt, egy évvel később már 170 milliárd dollárra becsülték. A Tesla részvényeinek szárnyalása, majd később a SpaceX elképesztő értéknövekedése olyan vagyonfelhalmozást eredményezett, amilyenre korábban nem volt példa.

A SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése végül rövid időre ezer milliárd dollár fölé emelte Musk vagyonát, de a mostani korrekció jól mutatja, milyen gyorsan változhat a helyzet a pénzpiacokon. Bár a billiomos cím egyelőre elveszett, Elon Musk továbbra is messze a világ leggazdagabb embere, és vagyona olyan mértékben függ a SpaceX és a Tesla árfolyamától, hogy akár néhány tőzsdei nap is százmilliárd dolláros nagyságrendű változást hozhat számára.

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A SpaceX tőzsdei bevezetése nemcsak Elon Musk és a befektetők történelmi pillanata, hanem a NASA számára is új korszak kezdete lehet. Az amerikai űrügynökség egyik legfontosabb partnere óriási tőkéhez jutott, ami felgyorsíthatja a Hold-programot és a Starship fejlesztését. Csakhogy ezzel a NASA kitettsége is nő: az amerikai űrprogram jövője mostantól még erősebben függ Musk döntéseitől, a SpaceX teljesítményétől és a Wall Street türelmétől.

 

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