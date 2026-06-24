Az egyetlen billiomos a világon hirtelen elszegényedett – csak napokig tartott a csoda, de ne sajnáljuk

Két hétig se tarthatta magánál Elon Musk a világ első billiomosának járó címet. A SpaceX részvényeinek látványos visszaesése miatt vagyona ismét ezer milliárd dollár alá csökkent, bár továbbra is toronymagasan ő a Föld leggazdagabb embere.

Június elején még a világ első billiomosaként ünnepelték Elon Muskot, most azonban már a múlté ez a cím / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Alig két héttel azután, hogy történelmet írt a világ első billiomosaként, Elon Musk máris elveszítette ezt a címet. A fordulat hátterében a SpaceX részvényeinek jelentős árfolyamesése áll, amely a vállalat tőzsdei bevezetését követő kezdeti eufória után következett be.

Elon Musk rakétacége visszatért a Földre

A SpaceX júniusi tőzsdei debütálása óriási érdeklődést váltott ki a befektetők körében. A vállalat részvényei gyorsan emelkedtek, a cég piaci értéke rövid idő alatt 225 dollárig hajtotta fel az árfolyamot. Az optimizmus azonban nem bizonyult tartósnak. A részvény ára azóta 152 dollárra csökkent, ami ugyan még mindig magasabb a 135 dolláros kibocsátási árnál, de a kezdeti lelkesedés jelentős része elpárolgott.

A visszaesés Elon Musk vagyonát is érzékenyen érintette. A Bloomberg Billionaires Index szerint a világ leggazdagabb embere jelenleg körülbelül 957 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik.

Ez még mindig elképesztő összeg, de már nem elegendő ahhoz, hogy megtartsa a billiomos státuszt.

A különbség így is óriási közte és a többi szupergazdag között:

a második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll mintegy 297 milliárd dollárral;

míg a harmadik helyet Sergey Brin foglalja el körülbelül 276 milliárd dolláros vagyonnal.

Musk vagyona mögött ma már elsősorban nem a Tesla áll. A dél-afrikai születésű üzletember ugyan a Tesla révén vált világszerte ismertté, de pénzügyi birodalmának gerincét immár a SpaceX adja. A vállalat a rakétaipar, a műholdas kommunikáció és a mesterséges intelligencia területén is meghatározó szereplővé nőtte ki magát, és a becslések szerint Musk vagyonának több mint 70 százalékát biztosítja.

SpaceX-részvénykibocsátás: irány a csillagok, vagy rázós földet érés? – így vélekednek az elemzők Minden elemző egyetért abban, hogy erősen túlértékelt a részvény. Az első kereskedési nap ennek ellenére majdnem 20 százalékkal emelkedett. A SpaceX részvénykibocsátása kapcsán nehéz állást foglalni, a nagy kérdés, hogy a kisbefektetők hogy viselik majd, ha a cég nem tudja hozni az előre jelzett árbevételt.

A milliárdos útja a csúcsra azonban korántsem volt egyenes. Első jelentős sikerét a Zip2 internetes vállalkozással érte el az 1990-es évek végén, amelyet testvérével közösen épített fel, majd több százmillió dollárért értékesített. Ezt követte az X.com online bank, amelyből később a PayPal lett. Amikor az eBay 2002-ben felvásárolta a PayPalt, Musk már jelentős vagyonnal rendelkezett.