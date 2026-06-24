Újabb hatósági eljárás és ismételt működésfelfüggesztés sújtja a Debrecenben működő Semcorp Hungary Kft.-t, miután a vizsgálatok több környezetvédelmi határérték túllépését mutatták ki. A kínai tulajdonú vállalat ügye azért különösen érzékeny, mert a cég az európai akkumulátoripar egyik fontos beszállítója, miközben a debreceni ipari fejlesztések körüli környezetvédelmi viták már korábban is komoly társadalmi és politikai visszhangot váltottak ki.

Kirántották a szőnyeget a debreceni akkugyártás alól: világcégre csapta rá az ajtót a hatóság / Fotó: Semcorp Hungary

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a vízügyi-vízvédelmi hatóság korábban akkreditált mintavétel elvégzésére kötelezte a vállalatot a monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból. A Semcorp ugyan elvégeztette a szükséges vizsgálatokat, az eredményeket azonban csak a határidő lejárta után küldte meg a hatóságnak – írja a Dehir.

Ezért a vállalatot egymillió forintos bírsággal sújtották.

A cég a döntéssel szemben bírósági keresetet nyújtott be.

A késve beérkezett vizsgálati eredmények azonban ennél súlyosabb problémára hívták fel a figyelmet. A hatóság megállapította, hogy több fém és félfém esetében is határérték feletti koncentrációt mértek. Az érintett anyagok között szerepel az alumínium, a bárium, a cink, a kadmium, a kobalt, a króm, a lítium, a mangán, a nikkel, az ólom, a réz, a vas és az arzén is.

A mért értékek nemcsak a jogszabályi határértékeket haladták meg, hanem az üzem létesítésekor készült alapállapot-felmérés adataihoz képest is jelentős eltérést mutattak.

A feltárt problémák miatt a hatóság több intézkedést is elrendelt:

a Semcorpnak vízzáró kialakítást kell létrehoznia a csapadékvíz-késleltető tározóban,

rendszeres negyedéves monitoringvizsgálatokat kell végeznie,

valamint bővítenie kell az ellenőrzött anyagok körét.

Emellett több mint kétmillió forintos eljárási költség megtérítésére kötelezték, és újabb egymillió forintos vízgazdálkodási bírságot is kiszabtak.

A vízügyi eljárások mellett a környezetvédelmi hatóság is külön vizsgálatokat indított. Kármentesítési eljárás kezdődött, a vállalatot tényfeltárásra kötelezték, és külön eljárás zajlik az engedélytől eltérő működés miatt is.