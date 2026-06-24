Nagyot esett a Mol, az OTP-t viszont bebetonozták – a forint nem talált kapaszkdót a lejtőn

A közel-keleti feszültségek enyhülése és a techológiai részvényekre nehezedő eladói nyomás ellentétes hatásai nyomán vegyes hangulat uralta a tőkepiacokat a hét középső kereskedési napján. A forint tovább gyengült az MNB mini kamatcsökkentési ciklusának előző napi meghirdetését emésztve, a pesti tőzsde kisebb mínuszban zárt.

Pirosban zárt a pesti tőzsde, a Mol nagyot esett, a forint is gyengélkedett szerdán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Itthon 0,3 százalékos ereszkedéssel, 138 853 ponton végzett a BUX, a hazai piac részvényforgalma átlag alatti, 19,5 milliárd forint volt. A legforgalmasabb magyar részvények közül