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Tisza-kormány
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rendelet

Magyar Péter legnagyobb titkát firtatja a Fidesz, Brüsszelhez fordultak a kérdéssel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Írásbeli beadvánnyal fordulunk az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Azzal kapcsolatban várjuk az állásfoglalásukat, hogy az uniós forrásokról való tárgyalások során feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a Tisza-kormány az elmúlt hetekben meghozott. Ez az írásbeli beadvány azért indokolt, mert Magyar Péter nem ad tájékoztatást arról, hogy valójában miről állapodtak meg – írja közleményében Dömötör Csaba, fideszes EP-képviselő.
VG
2026.06.24, 17:27
Frissítve: 2026.06.24, 18:24

A fideszes EP-képviselő közleményében azt írja, hogy a Tisza parlamenti többsége döntött arról, hogy a Tisza-kormány javaslatára kivezeti az üzemanyagok védett árazását, és várhatóan belenyúlnak a gáz- és áramár-támogatások rendszerébe is. A miniszteri meghallgatáson ugyanis elhangzott, hogy a mostani általános támogatások helyett jóval szűkebb, szociális alapú támogatásokat akarnak. Dömötör Csaba emlékeztetett arra is, hogy szeptembertől megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is. Ez akár több tízezer forinttal is megemelheti az érintett családok havi törlesztőit. A megszorító döntés közel negyedmillió magyar családot érint. A képviselőcsoport ezért az Európai Bizottsághoz fordul.

Tisza-kormány, EU
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a Bizottsághoz fordul a Tisza-kormány intézkedései miatt
Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság követeléseivel összhangban cselekszik a Tisza-kormány

Dömötör szerint fontos körülmény, hogy a kamattámogatások kivezetése hangsúlyosan szerepelt az Európai Bizottság korábbi követeléseiben. Ennek is következménye, hogy a kormány kivezeti a kisvállalkozások kedvezményes 3 százalékos hitelét is.

Szintén a bizottsági ajánlásokkal összhangban az körvonalazódik, hogy

jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat, az általános kamatcsökkenésen túli mértékben is.

Az EP-képviselő szerint egyre hangsúlyosabban vetődik fel a kérdés, hogy a TBSZ-számlákhoz kapcsolódó adómentesség megmarad-e.

Több millió magyar ember életére vannak hatással a bizottsági követelések és a kormányzati döntések

Dömötör szerint a Bizottság erőteljesen követelte a leválást a keleti energiaimportról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is. Ez a paksi atomerőmű működését is érinti. Az új kormány kész teljesíteni ezt, ám arról nem ad tájékoztatást, hogy az emiatt bekövetkező áremelkedéseket kinek kellene kifizetnie. Minden valószínűséggel a magyar családoknak – áll a közleményben.

A szöveg szerint ezek a bizottsági követelések és kormányzati döntések több millió magyar ember életét érintik. 

Így joggal várnak, joggal várunk tájékoztatást arról, hogy pontosan mi szerepel a kormány és az Európai Bizottság megállapodásában, és ennek következményeként milyen megszorító döntések érkezhetnek még?

zárja a képviselő.

Az EP-képviselő közösségi oldalán megjelent videója az írásbeli beadványról:

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