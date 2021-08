Több mint száz halottja van a csütörtöki, kabuli nemzetközi repülőtér elleni terrortámadásnak.

A legfrissebb hírek szerint 13 amerikai katona, és több mint 90 afgán vesztette életét abban az összehangolt merényletben,

amelynek célpontja a Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtér bejáratát őrző nemzetközi csapatok, illetve az Afganisztánból menekülő, a reptérre bejutni próbáló civilek voltak. A halálos áldozatok többsége civil, de 28 tálib fegyveres is van közöttük – ők a reptérre vezető utat őrizték.

Több mint 150 sérültet ápolnak a kabuli kórházakban.

A hírek szerint két öngyilkos merénylő robbantotta fel magát a tömegben, helyi idő szerint csütörtök délután, a reptér főbejárata közelében, mindössze órákkal azután, hogy több nyugati kormány is arra figyelmeztetett: az Iszlám Állam terrorszervezet szélsőségesei merényletre készülnek a létesítmény ellen. A robbantásos merényleteket tűzharc is kísérte annak a hotelnek a közelében, ahol a repteret védő amerikai és brit csapatokat szállásolták el. A tumultusban szinte lehetetlen volt biztonságos menedéket találni.

Fotó: Juan CARLOS / Hans Lucas via AFP

Az Egyesült Államok elnöke megtorlást ígért az Iszlám Állam afganisztáni csoportjának, amely időközben felelősséget vállalt a mészárlásért:

Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk. Levadászunk benneteket, és megfizettek a tetteitekért.

Joe Biden egyúttal jelezte: az Egyesült Államok az önként vállalt, augusztus 31-i határidőig folytatja állampolgárai, valamint az országból menekülő afgánok evakuálást. A műveleteket azonban felgyorsították, az újabb terrormerényletektől tartva. Az Egyesült Államok és szövetségesei augusztus 14-e óta több mint százezer embert hoztak ki Kabulból, főként saját állampolgáraikat, de az őket segítő afgánokat is.

A becslések szerint mintegy negyedmillió afgán rekedhet az országban azok közül, akik az amerikai csapatokkal dolgoztak együtt. A kabuli reptér főbejárata közelében felállított regisztrációs állomást bezárták, új kérvényeket már nem fogadnak be.

Az Egyesült Államoknak, a BBC beszámolója szerint, mintegy 1500 állampolgárát kellene még kihoznia, és csak ezután kezdheti meg a kabuli repteret őrző, mintegy hatezer katona evakuálását, illetve a harci eszközök elszállítását. A briteknek 400 állampolgáruk van még Kabulban. Ben Wallace védelmi államtitkár szerint a britek a mentési műveletek utolsó óráihoz érkeztek, már csak azokat hozzák, ki, akik korábban bejutottak a reptér területére, újabb jelentkezőket már nem engednek be – írta a Sky News. Emmanuel Marcon francia elnök csütörtök este kijelentette: a biztonsági kockázatok ellenére péntek estig folytatják állampolgáraik, illetve a velük korábban együtt dolgozó, őket segítő afgánok evakuálását.

Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

Németország már csütörtökön befejezettnek nyilvánította a mentési műveleteket, annak ellenére, hogy még mintegy 200 állampolgára tartózkodik az országban. Még tegnap lezárta az evakuálási akciót Belgium, Hollandia, Olaszország és Lengyelország is, péntek reggel pedig Spanyolország is közölte: az utolsó repülőgépük is elhagyta Afganisztán légterét.

A magyar honvédség 540 embert hozott ki Kabulból.