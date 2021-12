Lefelé vette az irányt újfent a nyersolaj jegyzése kedden reggel, folytatva a pénteken elkezdett, az éppen aktuális Covid-hírekre reagáló volatilis libikókázást. A Moderna vezérigazgatójának a jelenlegi vakcinák várható hatástalanságával kapcsolatos szkeptikus kijelentését követően a Brent 2,6 százalékkal, 71,5 dollárra, míg a texasi WTI 2,4 százalékkal, 68,3 dollárra esett a délelőtti órákban.

Mint ismeretes, pénteken, a vírusról szóló első hírek felröppenését követően több mint 10 százalékkal zuhant az energiahordozó jegyzése, amiből hétfőn a kedvezőbb híreknek köszönhetően ledolgozott a piac néhány percentet.

Fotó: MAKSIM BOGODVID / AFP

A napi ármozgásoktól eltekintve azonban hosszabb távon is romlottak a fekete arany kilátásai a Morgan Stanley szerint, lévén az amerikai bankház a 2022. első negyedévére adott előrejelzésében az eddigi 95 dolláros hordónkénti Brent helyett már csupán 82,5 dollárral számol. A pénzintézet elemzői szerint a piacon nagyon tartanak az omikron nevű új vírusvariáns keresletcsökkentő hatásától.

Ennélfogva csak jövő év közepére haladhatja meg a Brent az elmúlt hetekben elért magaslatokat, a harmadik negyedévre pedig újra kínálati szűkösség alakulhat ki, így akkorra 90 dolláros olajárat várnak a bank elemzői a korábban prognosztizált 85 dollárral szemben. Két év múlva viszont még kevésbé tudják majd kielégíteni a keresletet a termelők, mint idén, a vírus új alfajának megjelenését megelőzően – véli a nagybank.

Merőben ellentétes eredményre jutott ugyanakkor Christyan Malek, a JPMorgan elemzője, aki jövőre 125 dolláros, 2023-ban pedig már 150 dolláros Brentet vár, mivel szerinte az omikron csak rövid ideig téríti el az árakat. Malek úgy véli, döntő hatása annak lesz, hogy az olajtermelő országok pusztán ígérgetik a kínálat növelését, egészen egyszerűen fizikailag sem képesek a növekvő kereslettel lépést tartani.

Közben további hullámokat vetett az amerikai stratégiai készletek részleges felszabadításával kapcsolatos nyilatkozatháború is.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Miután ugyanis Joe Biden amerikai elnök pont egy hete bejelentette, hogy megszületett a döntés, mely szerint 50 millió hordó kőolaj értékesítésével töri le a nagykereskedelmi és – ami még ennél is fontosabb – a kiskereskedelmi árakat is, nem sokáig késett az OPEC+ együttműködésben résztvevő országok válasza sem, amelyben meglebegtették a fórum által korábban elhatározott fokozatos, havi 400 millió hordó/napos (bpd) kitermelés-bővítés leállítását, illetve a termelés esetleges csökkentését is.

Most minden szem Bécsre szegeződik, ahol szerdán ül össze az OPEC vegyes technikai bizottsága és miniszteri tanácsa, mivel az omikron-krízis kirobbanása miatt hétfőről elhalasztották üléseiket. Ezután pedig – az eredeti menetrendnek megfelelően – az Oroszországgal és olajtermelő szövetségeseivel is kiegészülő OPEC+ is megtartja szokásos találkozóját.

Mike Muller, a Vitol ázsiai üzletágának vezetője szerint visszatekintve már látszik, hogy alapvetően helyes volt a kibővített fórum óvatos megközelítése az elmúlt hónapokban, és valószínűleg most is a fundamentumokra koncentrálnak majd, de a vírus hatására a fogyasztás téli visszaesésével is kalkulálhatnak.

Tatszufumi Okosi, a Nomura elemzője szerint pedig, ha az esés folytatódik, az OPEC+ felfüggesztheti a nyersolajtermelés bővítését az árak megtámasztása érdekében.