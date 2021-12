Az Egyesült Államokban a különböző gyorséttermi és kiskereskedelmi láncok nem igazán szeretik, ha megjelennek a szakszervezetek a cégen belül, ezért mindent meg is tesznek azért, hogy ezt megelőzzék. Ennek ellenére a Starbucks egy üzletében újra szakszervezet alakulhat a New York államban található Buffalóban – írja a The New York Times.

Mindez elsősorban szimbolikus győzelem az amerikai munkásmozgalom számára, hiszen a lánc 9 ezer saját tulajdonú üzlettel rendelkezik az országban. A szakszervezet alakításáról három üzletben tartottak szavazást, ezek közül azonban csak az egyikben sikerült egyértelműen emellett dönteniük a dolgozóknak, míg egy helyen vesztett a szakszervezeti kezdeményezés. A harmadik helyszínen ugyan a szakszervezet mellett szóló szavazatok vezetnek, ám eredmény csak hetek múlva várható.

A kezdeményezés még augusztusban indult és a dolgozók a krónikus létszámhiányra és az elégtelen képzésre panaszkodtak többek között. Novemberben három újabb üzlet munkásai nyújtották be a papírokat a szakszervezeti szavazás kapcsán Buffalo térségében.

Fotó: ELEONORE SENS / AFP

A Starbucks pedig mindent megtett a kezdeményezés megfúrása érdekében, például hirtelen nőtt a dolgozói létszám, hígítva a szakszervezetek mögötti támogatást, de az ország minden részből érkeztek menedzserek és vezetők, akik az egyszerű munkások feladatait látták el, például a mosdókat takarították.

A tisztviselők jelenléte a dolgozók szerint sokszor fenyegető, más esetekben szürreális volt.

A szakszervezet alapítása iránti kampány nem először indul a Starbucks ellen, a 2000-es években New York-ban, 2019-ben Philadelphiában történt hasonló kezdeményezés, ekkor a vállalat ki is rúgott több dolgozót, amit a bíróság jogtalannak ítélt. A vállalat ez ellen fellebbezett, jogerős ítélet még nincs. A Starbucksnál utoljára a nyolcvanas években képviselte a dolgozókat szakszervezet.

A munkásmozgalom amerikai reneszánszának ez egy fontos szimbolikus győzelme, ami könnyen vezethet más üzletekben és cégeknél is hasonló sikerekhez.