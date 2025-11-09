Magyarország a moduláris atomerőművek területén akár referenciaországgá is válhat – mondta Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A pénteken megkötött amerikai–magyar megállapodás kapcsán elmondta, hogy a nukleáris technológia világszerte reneszánszát éli, és ennek az innovációnak az egyik legígéretesebb irányát éppen a moduláris reaktorok jelentik.

Magyarország lehet a régió atomerőműves úttörője – jönnek a moduláris reaktorok / Mediaworks

Ezeknek a technológiáknak számos előnyük van – egyszerűbb az engedélyezésük, és a kivitelezés során könnyebben alkalmazhatók modellszerű, előre kidolgozott megoldások – tette hozzá Hortay. Kifejtette, két okból is indokolható Magyarország bekapcsolódása az új technológia alkalmazásába:

Egyrészt az elektrifikáció világszintű tendencia, egyre több villamos energiára van szüksége a világnak és Magyarországnak, ami különösen igaz akkor, ha Magyarország az iparfejlesztési céljait komolyan veszi. Ehhez villamosenergia-termelő kapacitásokra, olcsó energiára lesz szükség, és az új technológia képes lehet az igények kielégítésére. A másik ok az innováció; a kérdés, hogy mikortól indul el a boomszerű növekedés a kis, moduláris atomerőművek terén. Az amerikaiak élen járnak a technológia fejlesztésében, és azzal, hogy Magyarország bekapcsolódhat a technológiába a régióban, elsőként alakíthatja ki a szükséges jogszabályi környezetet, szerezhet tapasztalatot, az itteni beszállítók olyan tudáshoz jutnak, melyet később hasznosítani tudnak más országokban.

Az energiapolitikai szakember arra is kitért, hogy az orosz energiahordozók vásárlására kivetett amerikai szankciók alól Magyarországnak mentességet biztosító megállapodás előtt Donald Trump arról beszélt, hogy megérti Magyarország helyzetét. Hozzátette, hogy valójában azokkal a nyugat-európai országokkal van probléma, melyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be, kerülő úton keresztül folytatják a beszerzéseket.

Trump kiugrasztotta a nyulat a bokorból

Úgy vélekedett, sokatmondó, hogy miután Trump bejelentette a szankciót a két orosz vállalattal szemben, elsőként a németek – akik három évvel korábban vezettek be olajembargót – jelezték, hogy mentességet kérnek az amerikai szankciók alól. Bulgária hasonlóan mentességet kért.

Trump kiugrasztotta a nyulat a bokorból, nem lenne meglepő, ha további országok is mentességet kérnének

– fogalmazott. Azt mondta, azon sem lepődne meg, ha az új helyzet azt eredményezné, hogy alábbhagyna a szankciópárti kommunikáció, melyet ezek az országok képviseltek. Brüsszel szempontjából nem számít komoly változásra, mert az Európai Bizottság vezetői odáig mentek el a szankciópárti politikában, ahonnan nincs visszaút. Kimondták, hogy örökös szankciókkal szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, függetlenül a háború eredményétől. A következő csata, melyet a magyar kormánynak meg kell vívnia, az lesz, hogy Magyarországot a brüsszeli szankciós törekvésektől is meg kell óvni – hangsúlyozta Hortay Olivér.