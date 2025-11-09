Deviza
Fellélegezhet az autóipar: Kína zöld utat adott az egyik legnagyobb félvezető-beszállítónak – újra pöröghet a csipexport

Az elmúlt hetekben több nagy autógyártó is termelési problémákkal küzdött a Nexperia csipjeinek hiánya miatt. Most Kína bejelentette, hogy civil célokra – köztük járműelektronikához – újra engedélyezi a csipexportot, enyhítve a Volkswagen és a Bosch által is jelzett ellátási válságot.
2025.11.09, 17:28

Kezd enyhülni a globális autóipart hónapok óta feszítő csiphiány: Kína exportengedményeket adott a Nexperia félvezetőire, melyeket civil – vagyis nem katonai – célokra használnak. A döntés lehetővé teszi, hogy az európai és ázsiai autógyártók ismét hozzáférjenek azokhoz az alapvető alkatrészekhez, melyek hiánya az utóbbi hetekben több termelési láncot is megbénított, most viszont újra felpöröghet a csipexport.

Fellélegezhet az autóipar: Kína zöld utat adott az egyik legnagyobb félvezető-beszállítónak – újra pöröghet a csipexport / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nexperia a világ egyik legnagyobb autóipari félvezető-beszállítója, Hollandiában működik, ám kínai tulajdonban van: anyavállalata a Wingtech Technology. A vállalat csipeket gyárt olyan alapvető rendszerekhez, mint a motorvezérlés, a biztonsági szenzorok és az elektromos járművek energiaellátása.

A csipvita szeptember végén robbant ki, amikor a holland kormány szeptember 30-án átvette a Nexperia feletti irányítást, arra hivatkozva, hogy a kínai tulajdonos a gyártás egy részét Kínába akarta áthelyezni, ami „európai gazdasági biztonsági kockázatot” jelentett volna. Peking válaszul október 4-én exporttilalmat vezetett be a Nexperia Kínában csomagolt termékeire, amivel gyakorlatilag elvágta az európai autógyártókat az ellátástól.

A következmények azonnal érezhetők voltak: 

az olyan nagyvállalatok, mint a Volkswagen, a BMW vagy a Bosch, napokon belül jelezték, hogy kifogyóban vannak a készleteik. 

A helyzetet súlyosbította, hogy a Nexperia termékei nem csúcstechnológiás csipek, hanem olcsó, alapfunkciókat ellátó egységek, melyek nélkül viszont egyetlen modern autó sem gyártható le.

Trump és Hszi találkozója után jött a fordulat

Az áttörést egy október végi politikai esemény hozta: a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti találkozó után Peking bejelentette, hogy megkezdi az exportengedmények elbírálását a Nexperia termékeire. A kínai Kereskedelmi Minisztérium vasárnapi közleménye szerint mostantól mentességet kaphatnak azok a szállítmányok, melyek civil – például autóipari – felhasználásra készülnek.

„Kína készen áll arra, hogy védje a globális csipellátási lánc stabilitását” – fogalmazott a minisztérium, hozzátéve: Peking reméli, hogy az Európai Unió is nyomást gyakorol Hollandiára, hogy az „orvosolja hibás döntését”, és visszavonja a Nexperia lefoglalását.

A kínai fél engedményeinek eredménye máris látszik. Ralf Brandstatter, a Volkswagen kínai vezetője a Handelsblattnak elmondta, hogy megérkeztek az első Nexperia-szállítmányok.

A kínai kereskedelmi minisztérium gyorsan reagált az amerikai–kínai megállapodás után, és rövid távú különengedélyeket adott ki

– mondta.

Az Egyesült Államok és Kína ugyanis abban is megállapodott, hogy a Nexperia egy évre mentesül az amerikai exportkorlátozások alól, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat újból beszállíthasson az autógyártóknak. Brandstatter ugyanakkor hozzátette: „A rendszer fenntarthatósága attól függ, hogyan alakulnak az amerikai–kínai kapcsolatok. Egyelőre nagy a bizonytalanság.”

Egy dolog biztos: a Nexperia-ügy újabb példája annak, mennyire kiszolgáltatott a globális ipar a technológiai hidegháború hullámzásainak. Az autógyártók számára most a cél világos – addig kell pótolni a hiányt, amíg az orosz–ukrán háború mellett egy újabb csipfront is meg nem nyílik.

