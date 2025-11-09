Kezd enyhülni a globális autóipart hónapok óta feszítő csiphiány: Kína exportengedményeket adott a Nexperia félvezetőire, melyeket civil – vagyis nem katonai – célokra használnak. A döntés lehetővé teszi, hogy az európai és ázsiai autógyártók ismét hozzáférjenek azokhoz az alapvető alkatrészekhez, melyek hiánya az utóbbi hetekben több termelési láncot is megbénított, most viszont újra felpöröghet a csipexport.

Fellélegezhet az autóipar: Kína zöld utat adott az egyik legnagyobb félvezető-beszállítónak – újra pöröghet a csipexport / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nexperia a világ egyik legnagyobb autóipari félvezető-beszállítója, Hollandiában működik, ám kínai tulajdonban van: anyavállalata a Wingtech Technology. A vállalat csipeket gyárt olyan alapvető rendszerekhez, mint a motorvezérlés, a biztonsági szenzorok és az elektromos járművek energiaellátása.

A csipvita szeptember végén robbant ki, amikor a holland kormány szeptember 30-án átvette a Nexperia feletti irányítást, arra hivatkozva, hogy a kínai tulajdonos a gyártás egy részét Kínába akarta áthelyezni, ami „európai gazdasági biztonsági kockázatot” jelentett volna. Peking válaszul október 4-én exporttilalmat vezetett be a Nexperia Kínában csomagolt termékeire, amivel gyakorlatilag elvágta az európai autógyártókat az ellátástól.

A következmények azonnal érezhetők voltak:

az olyan nagyvállalatok, mint a Volkswagen, a BMW vagy a Bosch, napokon belül jelezték, hogy kifogyóban vannak a készleteik.

A helyzetet súlyosbította, hogy a Nexperia termékei nem csúcstechnológiás csipek, hanem olcsó, alapfunkciókat ellátó egységek, melyek nélkül viszont egyetlen modern autó sem gyártható le.

Trump és Hszi találkozója után jött a fordulat

Az áttörést egy október végi politikai esemény hozta: a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti találkozó után Peking bejelentette, hogy megkezdi az exportengedmények elbírálását a Nexperia termékeire. A kínai Kereskedelmi Minisztérium vasárnapi közleménye szerint mostantól mentességet kaphatnak azok a szállítmányok, melyek civil – például autóipari – felhasználásra készülnek.

„Kína készen áll arra, hogy védje a globális csipellátási lánc stabilitását” – fogalmazott a minisztérium, hozzátéve: Peking reméli, hogy az Európai Unió is nyomást gyakorol Hollandiára, hogy az „orvosolja hibás döntését”, és visszavonja a Nexperia lefoglalását.