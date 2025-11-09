Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
GDP
kommunista
kubai turizmus
Egyesült Államok
Fidel Castro

A Castrók uralma már a múlté, mégis most éli legnagyobb válságát az egyik utolsó kommunista diktatúra

A hidegháború óta nem sodródott olyan mély válságba a castroizmus utáni időszakát élő kubai gazdaság, mint napjainkra. Kuba számára különösen tragikus lehet, hogy mostanra más húzóágazatok mellett a turizmus is összeomlott.
Világgazdaság
2025.11.09., 17:16
Fotó: Unsplash

Tíz évvel ezelőtt, az Obama-kormánnyal kötött megállapodás megteremtette a Kuba és az Egyesült Államok közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításának lehetőségét, a szigetország GDP-je hirtelen meg is ugrott 5 százalékkal 2015-ben. Ám a pozitív tendenciának hamar vége szakadt, részint azért, mert Washington több területen is visszatáncolt, a legnagyobb gondot mégis az a fajta határozatlanság okozta, ahogyan Havanna a castroizmus utáni időszakot kezelte (Fidel Castro 2016-ban meghalt, Raúl pedig 2021-ben lemondott utolsó hivatalos pozíciójáról is). Mindez Kuba gazdaságát egy a mai napig véget érni nem akaró zsugorodási spirálba sodorta, amit a saját válságkezelési receptjei csak felgyorsítottak – szögezi le az Origo. Némi reményt adhatna a helyzet kezelésére a szigetország kulcságazata, a turizmus, ám ez az iparág ebben az évszázadban még soha nem zárt olyan pocsék évet, mint tavaly.

Havanna, Kuba
Már a turizmus sem húzza Kuba gazdasági növekedését / Fotó: Unsplash

Napjaink egyik kommunista őskövülete túlélte a Szovjetunió bukását, de ma súlyosabb válságot kell megoldania, mint akkoriban, mert rosszabb állapotból indul. 2024-ben folytatódott a recesszió, és a kubai kormány az idei évre sem táplál túlzottan sok optimizmust.

Mélyponton Kuba turizmusa

Amikor Barack Obama akkori amerikai elnök 2016-ban leszállt az Air Force One repülőgépéről a havannai repülőtéren, ő volt Kuba körülbelül négymillió látogatójának egyike abban az évben. Akkoriban rekordmagas volt a külföldi turisták száma, ami folyamatosan nőtt: két évvel később közel ötmilliós csúcsot ért el. Azóta azonban a kubai turizmus meredek visszaesést szenvedett el. A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások kettős hatását alaposan megsínylette az ország számára kulcsfontosságú ágazat, a tavalyi ugyanis az iparág egyik leggyengébb éve volt ebben az évszázadban. 

Mivel a sziget hagyományos iparágai – a cukor-, dohány- és nikkelipar – panganak, a turizmus Kuba fő devizabevételi forrásává lépett elő a külföldön dolgozók hazautalásai után. 

Kevesebb turista kevesebb pénzt hoz az államkassza számára, pedig ezeknek a bevételeknek meglenne a helyük, az összeomlás felé sodródó energia-infrastruktúra fejlesztésétől kezdve az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzéséig. A hagyományos szövetségesek – köztük Venezuela – saját maguk is komoly gazdasági kihívásokkal néznek szembe, és míg korábban érkeztek kínai befektetések a Karib-tengeri államba, Pekinget ma már szélesebb geopolitikai kérdések foglalkoztatják. Mindezek következtében Kuba ma a hidegháború óta a legmélyebb gazdasági válságát éli.

A kubai GDP az idén várhatóan 108 milliárd dollár körül alakul, de a gazdasági növekedés várhatóan szerény mértékű lesz. A turisztikai szektor nettó árbevételét a legjobb esetben is 703 millió dollárra prognosztizálják, de az ágazat bruttó bevételei valószínűleg több mint 20 százalékkal csökkennek a látogatók számának és a szállodák kihasználtságának az első fél évben tapasztalt jelentős visszaesése miatt. 

„Elméletileg a turizmus továbbra is az ország gazdasági motorjának számít” – mondta Juan Carlos García Granda, a kubai turisztikai miniszter a BBC riporterének. Szerinte a kubai turizmus él és virul, a kubai kormánynak sikerült megállítania a tavalyi visszaesést, így az év második trimeszterében már javuló statisztikákra lehet számítani. „Olyan akadályokkal nézünk szembe, amilyenekkel versenytársaink egyike sem” – folytatja García Granda. A világ fő turistaküldő országa, az Egyesült Államok által indított kereskedelmi háború intenzitása és nyomása ugyanis az elmúlt időszakban lehetetlenné tette, hogy a kubai turizmus visszatérjen a világjárvány előtti szintre. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
kommunista

A Castrók uralma már a múlté, mégis most éli legnagyobb válságát az egyik utolsó kommunista diktatúra

Már az egyik kulcságazat, a turizmus is összeomlott.
7 perc
HIMARS

Himars rakéta beszerzéséről is tárgyalt a magyar delegáció Washingtonban – a szakminiszter elárulta, milyen eredménnyel

Az Egyesült Államoktól Himars rakétatüzérségi eszközöket tervez vásárolni Magyarország – erősítette meg a közmédiának Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
6 perc
adatközpont

A gépisten létrehozása őrült összegbe kerül: így fizetik ki az adatközpontok felhúzásának brutális költségét

Már rég nem elég a kockázati tőke vagy a tech óriások profitja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu