Felszökött a német többlethalálozás, nem véletlenül tolják a kötelező oltást

Ami az európai összehasonlítást illeti, az Eurostat egyelőre még csak októberre közölt adatokat: a többlethalálozás az unióban a szeptemberi 12 százalékról 17 százalékra emelkedett 2016-2019 azonos hónapjainak az átlagához képest. Németországra ebben az összehasonlításban 10,6 százalékot mértek, amivel akkor még az európai középmezőnyben voltak, a 6,3 százalékos Magyarországnál gyengébb pozícióban, miközben az akkor legrosszabb helyzetben lévő Romániában 110, Bulgáriában 73,3 százalékkal többet aratott a halál. Az Euromomo 48. hétig nyúló adatsora azt mutatja, hogy Magyarország a múlt hónapban is sokkal jobb helyzetben volt, mint Németország és az ugyancsak a kötelező vakcinázást fontolgató Ausztria. Aki a trendeket kutatja, annak érdemes bányászgatnia az Our World in Data más módszertannal készült számsorai közt, amelyekből kiderül - bár itt is nagy a késés az adatokban -, hogy az osztrákok és a németek sokkal rosszabbul álltak már néhány héttel ezelőtt, mint például a jóval magasabb átoltottságú Franciaország és Spanyolország. Jó tanács: egyes hetek, vagy hónapok adataiból nem érdemes túl messzemenő következtetéseket levonni egyes országokat összehasonlítva - azért sem, mert a járványhullám más-más szakaszában vannak -, ehhez hosszabb időszak összesítésére van szükség.

Fotó: JENS BUTTNER / AFP