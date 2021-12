Ha nem oltanak a britek, baj lesz - óvott az IMF

Georgieva szerint az Egyesült Királyság annak a mintapéldája, hogy minél gyorsabb az oltás, annál sebesebb a gazdasági kilábalás is. Ez az összefüggés gyengülhet, ha az új, sebesen terjedő vírusvariáns, az omikron elődjeinél ellenállóbb az oltásokra. De a szigetországnak alapesetben is növelnie kell az oltások nyújtotta védernyőt, különben nem fogják tudni elkerülni, hogy az érvényben lévő korlátozó intézkedésekhez továbbiakat kelljen hozzáadni - mondta az IMF vezetője. Emiatt szükségessé válhat a szeptemberben megszüntetett bértámogatási rendszer visszaállítása is. Ez 11 millió munkavállaló számára jelentett védelmet, de óriási költségen: 70 milliárd fontba kerül (azaz 30 ezer milliárd forintba, a teljes magyar GDP majdnem kétharmadába).

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP