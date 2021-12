Az omikron szédületes sebességgel terjed az Egyesült Királyságban: november 27 óta a fertőzöttek száma két-három naponta megduplázódik, egy hétfői bejelentés szerint Londonban már ez a variáns adja az új esetek negyven százalékát. A kormány emiatt emelte a hétvégén egy szinttel magasabbra, hármasról négyesre a készültséget, Boris Johnson miniszterelnök pedig mindenkit sürgetett az emlékeztető oltás felvételére.

Ugyanezt ismételte meg hétfőn a Sky Newsnak adott interjúban Sajid Javid egészségügyi miniszter, aki azt is közölte, hogy az angliai országrészben jelenleg tíz olyan ember van kórházban, aki az omikron variánssal fertőződött meg, de azt nem tudta megmondani, hogy közülük hányan kerültek lélegeztetőgépre. Egy haláleset is történt, erősítette meg később a miniszterelnök, aki nem zárta ki, hogy további korlátozások is legyenek karácsony előtt. Az emberek nyilvánvalóan megfogadták a kormány tanácsát, mert hétfőn hatalmas sorok várakoztak az oltópontok előtt.

Fotó: Kirsty O'Connor / AFP

Bár Rishi Sunak pénzügyminiszter szerint az omikron variáns csupán egy újabb „bukkanó” a gazdaság talpra állása szempontjából, aggasztó a britek számára, hogy a növekedés már korábban lelassult. A GDP a múlt héten nyilvánosságra hozott adatok szerint októberben mindössze 0,1 százalékkal bővült a várt 0,4-hez képest, és a szeptemberi 0,6 százalék után. Az omikron gyors terjedése, és a várható további kényszerű szigorítások miatt szakértők arra számítanak, hogy a jegybank csütörtöki ülésén ismét elhalasztja az alapkamat emelését. A Bank of England (BoE) már novemberben is meglepte a piacokat azzal, hogy a rekordot jelentő 0,1 százalékon hagyta az irányadó kamatot, de akkor még mindenki úgy vélte, hogy a gyorsan pörgő infláció miatt azt decemberben felemelik 0,25 százalékra. Ez most az elemzők többsége szerint valószínűtlennek tűnik.

Fotó: AFP

„A koronavírus új omikron variánsa megbonyolította a monetáris tanács decemberi döntését. A világszerte bevezetett újabb korlátozások következtében súlyosabbá válhatnak a zavarok az ellátási láncokban, miközben a fogyasztók és a vállalatok várhatóan óvatosabbá válnak majd a költekezéssel” – idézte az inews Martin Becket.

Az EY Item Club vezető gazdasági tanácsadója szerint nem tudni egyelőre, milyen gazdasági hatása lesz az omikronnak, így logikusnak tűnik, hogy a BoE kivár a kamatemeléssel a februári ülésig. Ami a gazdasági hatásokat illeti, Allan Monks, a JPMorgan Securities közgazdásza arra számít, hogy a legfrissebb korlátozások decemberben és januárban havi 0,5 százalékkal csökkentik a kibocsátást.

Fotó: Frank Augstein

A jegybank döntését azonban nagyban befolyásolják a hét elején megjelenő friss adatok, amelyekből a várakozások szerint kiderül, hogy a munkaerőpiac továbbra is erős, nőnek a nominális bérek és az infláció – utóbbi a Pantheon Macroeconomics előrejelzése szerint 4,2-ről novemberben 4,8 százalékra, ami egyre messzebb van a két százalékos céltól. A növekedésnek pedig még nincs vége, mert a Make UK kereskedelmi szövetség és a BDO könyvviteli és tanácsadó hétfőn nyilvánosságra hozott közös felmérése szerint a feldolgozóipari vállalatok 52 százaléka emelt árat az év utolsó három hónapjában – annyian, mint két évtizede, a vizsgálat kezdete óta még soha.

Az előrejelzés szerint az arányuk a jövő év elején már 58 százalékra nő nagyrészt a globális ellátási láncban állandósulni látszó problémák miatt.

Az infláció, a csökkentett segélyek és az energiaárak gyors növekedése miatt viszont a reálbérek értéke decemberben várhatóan 0,8 százalékkal lesz alacsonyabb a szeptemberinél, a szakszervezetek ezért sürgetik a kormányt, hogy dolgozzon ki megfelelő távú tervet a bérek reálértékének fenntartására a következő nehéz hónapokra. „A kormány nem nézheti tétlenül ezt a válságot, az embereknek nem kellene úgy várniuk a karácsonyt, hogy amiatt aggódnak, miből fizetnek majd érte” – figyelmeztetett Frances O'Grady, a Trades Union Congress (TUC) főtitkára.