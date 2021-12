Mintegy két órás virtuális csúcstalálkozón tárgyalt egymással az Egyesült Államok és Oroszország elnöke, Joe Biden és Vlagyimir Putyin – jelentette az AFP.

A találkozón Biden kifejezte az amerikai aggodalmakat az ukrán határ közelében összevont orosz csapatokkal kapcsolatosan és fájdalmas szankciókat helyezett kilátásba egy esetleges orosz invázió kapcsán.

Fotó: Handout / The White House / AFP

Szemben a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel folytatott virtuális megbeszélésével, Biden most nem a Roosevelt teremből, hanem a helyzetelemző központból vett részt a találkozón.

Ukrajna háláját fejezte ki Joe Bidennek a támogatásáért és felszólítja Oroszországot, hogy diplomáciai eszközökkel oldja fel a kialakult feszültséget – mondta Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke a találkozót követően. Ugyanakkor hozzátette, a találkozó nem szolgált szenzációkkal.

A találkozó után az amerikai törvényhozás nyilvánosságra hozta az éves védelmi költségvetésről szóló javaslatát, melyben 300 millió dolláros támogatás is helyet kapott Ukrajna részére. A javaslat ugyanakkor nem tartalmazza az Északi Áramlat 2-vel szemben kötelező jelleggel bevezetendő szankciókról szóló kiegészítést és azt sem, amelyik megtiltotta volna az amerikai állampolgároknak az orosz államadósság finanszírozását.

Helyet kapott viszont a 770 milliárd dolláros javaslatban 4 milliárd dollár az európai védelmi kezdeményezésre és 150 millió dollár a balti biztonsági együttműködésre.

Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó a találkozó után elmondta, hogy az direkt és egyenes volt és Biden világosan tudatta az amerikai álláspontot. A két vezető megállapodott, hogy a párbeszéd a csapataik között is folytatódik. Kifejezte, hogy az Egyesült Államok támogatja a minszki békefolyamatot.

Sullivan ugyanakkor azt is elmondta, hogy az amerikai fél úgy gondolja, Putyin még nem döntött az invázióról, de minden eshetőségre rendelkeznek tervekkel. Kifejezte, hogy egy esetleges invázió után amerikai csapatok jelenlétének növelésére vonatkozó kérések a szomszédos NATO országok részéről pozitív elbírálásra számíthatnak.

Biden csütörtökön tárgyal az ukrán elnök Zelenszkijjel és a tárgyalást követően Németország, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia vezetőit is tájékoztatta annak tartalmáról – közölte a nemzetbiztonsági tanácsadó.

Sullivan kiemelte azt is, hogy egy orosz támadás során az Egyesült Államok olyan lépéseket is megtenne, amiket 2014-ben nem lépett meg. Elmondta azt is, hogy ha Oroszország azt szeretné, hogy az Északi Áramlat 2-n gáz folyjon, akkor ne támadja meg Ukrajnát.

Az orosz részről kifejezték, hogy Putyin jogi garanciát követelt Bidentől arra nézve, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé, és az ukrán földről Oroszország felé irányított rakéták vörös vonalat jelentenének, aminek átlépését nem fogják hagyni. Putyin arra nézve is garanciákat követelt, hogy ne telepítsenek támadó fegyvereket Oroszország közeli országokba. Felvetette ugyanakkor azt is, hogy kölcsönösen szüntessék meg a diplomáciai missziókkal kapcsolatos korlátozásokat. A vita következtében mind a két fél csökkentette a másik nagykövetségének létszámát.