A kutya tudja, magyarul vagy spanyolul beszélsz, vagy halandzsázol

A kutyák természetesen nem "beszélnek" emberi értelemben spanyolul, vagy magyarul - értelmezte az eredményeket a társzerző, Dr Raúl Hernández-Pérez. "A kutyák agya, miként az emberi agy, különbséget tud tenni beszéd és nem beszéd között. De a mechanizmus ezen beszédfelismerési képesség mögött más lehet, mint az emberi beszédérzékelés: míg az emberi agy a beszédre hangolt, a kutyák agya talán egyszerűen csak a hangzás természetességét ismeri fel" - mondta.

A kutatás másik érdekes hozadéka az a következtetés, hogy a tapasztalat szerint legalábbis ezen a területen a kutyák öregedve "bölcsebbé" válnak: minél idősebb volt egy kutya, annál jobban különbséget tudott tenni az ismert és a nem ismert nyelv között. "Minden nyelvre jellemző egy csomó hangzási szabályosság. Azt találtuk, hogy az emberrel együtt élve, a kutya megtanulja annak a nyelvnek a szabályosságait, amelyiket hall" - mondta Hernández-Pérez.

A magyarországi kutatás révén így most már tudjuk, hogy két nyelvet nem csak az emberi agy tud megkülönböztetni egymástól. De a tanulmány fő szerzője, Dr Andics Attila ezt is elmondta: ebből azt még nem tudhatjuk, hogy erre más fajok is képesek-e, vagy ez a kutyák specialitása. "Lehetséges, hogy a kutyákat az ember társaságában eltöltött több tízezer év tette jobb nyelvismerővé, de nem biztos. Későbbi kutatások fogják ezt kideríteni" - tette hozzá.