Az olajárak a koronavírus omikron változatának megjelenése által okozott félelmek elpárolgása óta 20 százalék körüli mértékben drágultak, ám az idei évvel kapcsolatos kilátások ellentmondásosak. Egy a Bloombergen megjelent írás amellett érvel, hogy a további drágulás a valószínűbb eshetőség 2022-ben.

A cikk először azért ismerteti a túlkínálat kialakulása mellett szóló érveket is, mely szerint a termelés gyorsabban bővül mint a kereslet és a tartalékok növekedése miatt hamarosan az OPEC+ újabb kvótacsökkentésre kényszerül. Ezt alátámasztja a kartell múlt heti találkozóján bemutatott elemzés is, mely szerint a tartalékokat újratöltik az év során, pótolva a tavaly felhasznált mennyiségeket.

Ennek az alapja ráadásul nem is a kereslettel kapcsolatos pesszimizmus, hiszen átlagosan napi 101 millió hordónyi olajigénnyel számol idén, ami decemberre elérheti a napi 103 millió hordót is. Ezek a koronavírus-járvány előtti csúcsoknál is magasabb értékek.

Noha az omikron variáns terjedése továbbra is növeli a kereslettel kapcsolatos bizonytalanságot, a kórházba kerülők alacsonyabb száma, és az egyre több újranyitás optimizmusra adhat okot az olajtermelők számára.

Fotó: Liu Mancang/Xinhua / Xinhua via AFP

Azonban az OPEC kínálati előrejelzése még optimistább,

így az év végére már napi 104 millió hordós termeléssel számol. Ennek a legfőbb alapjai az, hogy a szövetség kibocsátási kvótával rendelkező tagjai képesek lesznek kitermelni az engedélyezett mennyiségeket. Mivel decemberben a kartell termelése napi 625 ezer hordóval alacsonyabb volt, mint a célkitűzések, valószínűsíthető, hogy ez nem minden esetben igaz, még ha a decemberi érték kedvezőbb is, mint a novemberi, napi átlagos 655 ezer hordónyi lemaradás.

A szövetség tagjai ugyanis már a hetedik hónapja kevesebbet termelnek a megengedettnél.

A hiányt csak akkor lehetne megszüntetni, ha a többletkapacitással rendelkező tagállamok számára engedélyeznék a termelés növelését, ám ez valószínűtlen. Ahogy a havi 400 ezer hordóval nőnek a kvóták, úgy fog emelkedni a hiány is a célkitűzések és a valóság között. Éppen ezért a kínálat könnyen elmaradhat a várakozásoktól.

A fekete arany árának növekedésére spekulálók érvei szerint ráadásul a készletek már most is alacsonyak, így az OECD országok 174 millió hordónyi tartaléka is 6 százalékkal volt kevesebb az utoljára nyilvánosságra hozott hónapban, októberben a 2015-2019 közötti átlagnál.

Noha ezt a hiányt a növekvő termelés valószínűleg csökkenti, ez a többletkapacitásokat is szűkíti, ami bármiféle zavar esetén rendelkezésre áll a hiány pótlására. Márpedig a zavarok már most is elkezdtek feltünedezni, így például noha Líbia 2021-ben képes volt napi 1 millió hordónál többet termelni, a legnagyobb olajmezőjén azzal kellett szembesüljön, hogy az onnan induló olajvezetéket lezárták azok, akiknek azt őrizni kellett volna és a legnagyobb export termináljába vezető egyik vezeték is sürgős javításra szorult. Bár sikerült a javítást gyorsan elvégezni, a termelés 25 százalékkal elmarad a tavalyitól.

Illusztráció Fotó: Shwan NAWZAD / AFP

Az OPEC+ országai közül pedig csak az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Irak képes a termelés gyors bővítésére és a termeléscsökkentés előtti szintnél nagyobb termelésre. Mire a csökkentések végére ér a szervezet, ami szeptemberre várható, a világ fölös kapacitása ezen három országra koncentrálódik és nem lesz több napi 2,5 millió hordónál, ami mindössze a globális kereslet 2,5 százaléka. Mindez történelmi szempontból is alacsony tartalék, ami tovább erősíti a drágulás melletti érveket.