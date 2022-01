Ritkán látni olyan meredek vonalat a közép-európai devizák árfolyamában, mint ami ma reggel látszott az euró keresztekben szinte az egész régióban, kivéve az örök kivételt, a román lejt. A cseh korona, a forint és a zloty szinte tandemben, az utóbbi talán némi késéssel.

Fotó: Shutterstock

A korona 21,4 közeléből 24,27-re ugrott, a forint - miután reggel még azért birkozótt, hogy át ne törje tartósan a 358-as szintet - 356-ra, a zloty pedig 4,5415-ről 4,526-ra. A korona és a forint esetében ez mintegy harmad százaléknyi erősödést jelent keddhez képest, a zloty pedig gyakorlatilag visszatért az előző napi szintjeire.

Belföldi okokat a hírek közt nagyítóval böngészve se találni, és az együttes mozgás amúgy is arra utal, hogy nemzetköziek lehetnek az okok. Ilyen tandemmozgás esetében automatikusan a dollár árfolyamát érdemes ellenőrizni, és csakugyan: a zöldhasú ezen a héten visszapattant az év eleji meglepő gyengülés után, de ez a mozgás ma megtört, és az euró kereszt az 1,1315 környékéről 1,135 környékére mozdult.

Érdemes megjegyezni, hogy bár több évtizede ismert fordított korreláció van a zöldhasú és a feltörekvő gazdaságok devizái közt, ekkora fokozatos euró/dollár elmozdulás azért általában nem szokott ilyen meredek változást okozni a régiós devizák árfolyamaiban. A jelenlegi helyzetre ugyanakkor az jellemző, hogy az euró/dollár keresztnek egyelőre még az irányát is csak találgatják a nemzetközi piacon, egy héttel a Federal Reserve ülése előtt, miközben vannak, akik arra spekulálnak, hogy előbb-utóbb az Európai Központi Bank hangvétele is szigorúbbá válik a megemelkedett infláció miatt. Christine Lagarde, az EKB elnöke pénteken szólal fel a davosi világgazdasági találkozón. A dollár árfolyamát tekintve fontos tényező az is, emelkednek-e tovább az amerikai állampapírhozamok, miként a napokban, vagy netán visszavonulót fújnak.