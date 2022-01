A latin-amerikai drogbandák egyáltalán nem szenvednek az oly sok iparágat sújtó ellátási lánc zavaroktól. Sőt, a jelek szerint képesek profitálni a pandémia miatti fennakadásokból.

A Covid-19 járvány súlyosan érintette Latin-Amerikát. Sokan arra számítottak, hogy ez majd kihatással lesz a kábítószer-kereskedőkre is. Hiszen aligha tesz jót az „üzletnek”, hogy sok helyen legalizálták a marihuánát, ráadásul számos drogbárót le is tartóztattak az elmúlt időszakban. Mindemellett a pandémia alatt bezártak a szórakozóhelyek és csökkent a kereslet a partidrogok iránt.

Fotó: MCT

A járványhelyzet miatt arra lehetett számítani, hogy majd nehezebb lesz hozzájutni a kábítószerek előállításához szükséges alapanyagokhoz és a határokon átnyúló kereskedelemben is lesznek fennakadások. Úgy tűnik azonban a drogbisznisz szereplői hihetetlen rugalmasságról tettek tanúbizonyosságot – foglalta össze a The Economist. Az utak lezárásával és számos kereskedelmi járat törlésével a csempészek villámgyorsan átálltak a nehezebben ellenőrizhető vízi szállításra. Az oktatás felfüggesztéséből is jól jöttek ki, a hirtelen rengeteg szabadidővel rendelkező gyerekeket fogták be kokát válogatni.

Kínálati oldalon sincsenek fennakadások: Kolumbiában, ahol a világ kokainjának több mint 60 százalékát állítja elő, a hadsereg rekordmennyiségű kokaültetvényt irtott ki az elmúlt években, de a termesztők egyszerűen új bokrokat ültettek a helyükre. Hasonló a helyzet Peruban, a világ második legnagyobb termelő országában. Bár a kokalevél kilónkénti ára a két évvel ezelőtti felére (1,40 dollárra) csökkent, de még ennek ellenére a legjövelmezőbb mezőgazdasági tevékenység maradt a kokacserjék termesztése.

Ahogy a törvényesen működő cégek, az ellátás biztosításához a kartellek is átszervezték működésüket. Egyre gyakoribb, hogy megpróbálják előállíttatni azt, amit korábban Európából importáltak, vagy igyekeznek új, közelibb beszerzési forrásokra lelni. Brazília legnagyobb szervezett bűnözői csoportja ( First Command of the Capital) például helyi orvosi intézményektől, vagy fogorvosoktól szerezte a kábítószer előállításhoz szükséges alapanyagokat, a hirtelen megugró kereslet pedig hónapokig fel se tűnt a hatóságoknak.