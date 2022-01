A lengyel bruttó belföldi termék (GDP) a 2020-as 2,5 százalékos visszaesés után 5,7 százalékkal nőtt tavaly a friss adatok szerint, ami az utóbbi másfél évtized legerőteljesebb éves bővülése, és a várakozásokat is meghaladja: az elemzők 5,5-re számítottak. A cseh adat kedden, a magyar két hét múlva várható. Az eurózóna GDP-je 5,2 százalékkal bővült, de csalóka lenne az összehasonlítás, hiszen 2020-ban az euróövezetben a lengyelnél sokkal nagyobb volt a visszaesés: 6,4 százalék. Lengyelország sokkal előrébb tart.

Fotó: Shutterstock

A vártnál is jobb GDP-adat ellenére – vagy inkább pont miatta – a złoty alulteljesítette a kamatemelési várakozások támogatta cseh koronát és a forintot, a magyar fizetőeszköz ellen például délelőtt a 77,8 körüli árfolyamot kóstolgatta, ami több mint 0,1 százalékos gyengülést jelent, és egyúttal az elmúlt két és fél hónap leggyengébb szintjei körül van. Az euró ellenében a złoty még többet, 0,3 százalékot gyengült, 4,588 környékére, miután átrándult a 4,6-es pszichológiai szinten is, miközben a forint és a cseh korona erősödött. Pedig az euró nincs jó passzban, és megint a múlt héten az 1,11 közelében elért majdnem másfél éves mélypontot közelítgeti a dollár ellenében, miután öt német tartomány adatai azt sugallták, hogy valószínűleg mégsem következett be Németország inflációjának előre jelzett jelentős visszavonulása az év első hónapjában.

A lengyel gazdaság gyorsabban lábalt ki a válságból, mint Európa jó része, robog azonban az infláció is, és pont emiatt nem volt pozitív hatással a złotyra a mai adat. Lengyelországban a GDP-t hagyományosan jelentősen részben a fogyasztás hajtja, a belföldi kereslet 8,2 százalékkal bővült tavaly a 2020-as 3,4-es zuhanás után. Éves alapon 7,8 százalék lehetett a GDP növekedése a negyedik negyedévben – számolgatott Liam Peach, a Capital Economics feltörekvő piaci közgazdásza (miközben az eurózóna behúzta a féket). A robusztus kereslet pedig felhajtja az árakat: decemberben 8,6 százalék volt az éves infláció, az egyik legmagasabb az Európai Unión keleti szárnyán. Peach az idén 4,5–5 százalékos további növekedést vár Lengyelországban, amivel szerinte túlteljesíti a többi régiós országot.