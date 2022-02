Az Európai Központi Bank (EKB) februári kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem változtatott monetáris politikáján, és továbbra is bőséges ösztönzőket nyújt idén, annak ellenére, hogy a tegnap napvilágot látott euróövezeti éves infláció rekord magasra, 5,1 százalékra emelkedett a várt enyhülés helyett, meghaladva a bank 2 százalékos inflációs célértékét és előrejelzéseit is. Az EKB ugyanakkor eltörölt egy záradékot, amely szerint a következő politikai lépés bármelyik irányba történhet.

A bank megerősítette, hogy 2022 márciusának végén, a terveknek megfelelően leállítja a pandémiás ösztönző program keretében végrehajtott nettó eszközvásárlásokat, míg a normál eszközvásárlások havi nettó összege 2022 második negyedévében 40 milliárd euró, a harmadik negyedévben 30 milliárd euró, októbertől pedig 20 milliárd euró lesz, mindaddig, amíg szükséges. A Kormányzótanács szintén megerősítette, hogy a nettó vásárlások röviddel az EKB irányadó kamatlábainak emelése előtt véget érnek majd.

Fotó: Shutterstock

Az eurót használó 19 ország központi bankja régóta azzal érvel, hogy az infláció beavatkozás nélkül is hamarosan csökkenni fog, és az év végére valóban a 2 százalékos célérték alá esik,

így az ösztönzők mostani megvonása kontraproduktív lenne. A pénzügyi befektetők és számos döntéshozó azonban mindinkább megkérdőjelezi ezt a narratívát, különösen azóta, hogy az EKB tartósan alábecsüli az inflációs növekedést, ami többször is előrejelzéseinek felülvizsgálatára kényszerítette. A piacok emiatt 28 bázispontos kamatemelést áraznak az idei évre, júliusi kezdettel, annak ellenére, hogy a bank eddig szigorúan kitartott amellett, hogy 2022-ben egyáltalán nem várható kamatemelés.

Christine Lagarde, az EKB elnöke a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján a befektetők azt figyelték leginkább, hogy változtat-e inflációval kapcsolatos régóta ismert álláspontján, és elismeri-e, hogy a kockázatok növekednek, ami utalhat egy esetleges jövőbeli gyorsabb szigorításra. Lagarde a tájékoztatón elismerte, hogy a helyzet valóban megváltozott, az eurózóna inflációja a vártnál gyorsabban és felfelé mutató kockázatokkal zajlik, de továbbra is azt prognosztizálta, hogy az idei év folyamán enyhülni fog. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntéshozók nem fognak elhamarkodottan újabb lépéseket tenni, viszont nem ismételte meg korábbi megjegyzését, miszerint az idei kamatemelés nagyon valószínűtlen.

Lagarde szerint a vártnál magasabb, 5,1 százalékos januári éves inflációs ráta túlnyomórészt az energiaköltségek ugrásszerű növekedésének eredménye,

emellett a magasabb szállítási és műtrágyaköltségek miatt a magasabb élelmiszerárak is felfelé nyomták az inflációt. Bár a gazdasági növekedés szempontjából pozitívum, hogy a járvány hatása minden egyes hullámmal enyhül, azonban több kockázat között egy újabb, a geopolitikai kockázat is ronthatja a növekedési kilátásokat. Az euroövezet gazdasága tehát továbbra is élénkül, de a növekedés az első negyedévben várhatóan visszafogott marad. Azonban Lagarde elismerte, hogy amennyiben az árnyomás a vártnál nagyobb béremelkedésbe csap át, vagy ha a gazdaság gyorsabban tér vissza a teljes kapacitáshoz, az infláció magasabbnak bizonyulhat.

A piacok Lagarde nyilatkozatából a gyorsabb szigorítás lehetőségét olvasták ki, ami az euró erősödését eredményezte a dollár ellenében, a döntés előtti 1,1285 szintről a sajtótájékoztató utáni 1,1402 környékére. Az euró dollár elleni erősödése támogatólag szokott hatni a közép-európai devizákra, ez azonban csak a złoty esetében volt egyértelműen tapasztalható mindkét vezető devizával szemben. Miután a cseh jegybank februári kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal 4,5 százalékra emelte irányadó, kéthetes repo kamatlábát, amely 2002 januárja óta a legmagasabb érték, a cseh korona gyengült az euróval szemben, a döntés előtti 24,14 szintről délután háromra 24,24 szintekig, és a dollár ellenében sem erősödött számottevően.