A megélhetési költségek már jelenleg is nagyon magasak az Egyesült Államokban, az ukrán válság miatt azonban még rosszabb is lehet a helyzet. Az RSM adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató legfrissebb felmérése szerint ugyanis éves bázison tíz százalék fölé nyomhatja az inflációt, ha az olaj ára hordónként eléri a 110 dollárt – számolt be a CNN. Hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak ilyen mértékű emelkedésére 1981 októbere óta nem volt példa.

Rövid távon valóságos sokkról beszélünk

– jelentette ki ezzel kapcsolatban Joe Brusuelas, az RSM vezető közgazdásza.

Oroszország a világ második legnagyobb olaj- és gáztermelője, és az energiapiac egyébként is nehezen tart lépést a kereslettel. A JPMorgan már korábban figyelmeztetett, hogy bármiféle fennakadás az orosz olajellátásban hordónként 120 dollár fölé repítheti az árakat. Egyelőre azonban erről még nincs szó, a feszültség enyhülésének jelére kedden 92 dollár alá esett az olaj ára.

Fotó: Iliya Pitalev / Europress/AFP

Az Egyesült Államokban januárban 7,5 százalékos inflációt mértek, ami a legmagasabb 1982. februárja óta.

A növekvő megélhetési költségek miatt évtizedes mélypontra zuhant a fogyasztói bizalom,

és tovább romlana, ha az Ukrajna elleni esetleges orosz invázió növelné az energiaköltségeket. Brusuelas szerint azonban a gazdaságra sokkal kevésbé drámai hatással lenne a 110 dolláros olajár, az a következő egy évben valamivel kevesebb, mint egy százalékpontot faragna le az amerikai GDP-ből. Viszont a felpörgő infláció további nyomást gyakorolna a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-re, hogy a kamatlábak jelentős emelésével fokozza az árak kordában tartásáért folytatott küzdelmet.