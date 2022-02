Egyre fogynak a szezon jegyei a tengeri körutazásokra, a turisták világot akarnak látni a közel két éves bezártság után. A tőzsdén is meglátszik a fokozott érdeklődés, a hajótársaságok részvényeinek árfolyama is elkezdett felkapaszkodni.

A sok-sok elhalasztott nyaralás után most, hogy végre útra kelhetnek, sem az utak kiválasztásakor, sem a fedélzeten nem spórolnak az utasok.

Az üzemeltető vállalatok vezetői egyelőre döbbenten állnak a hirtelen megugrott kereslet előtt, a növekvő infláció és a járványidőszak miatt sokkal szerényebb volumenű foglalásokra számítottak.

Fotó: DANIEL SLIM / AFP

Tavaly a harmadik negyedévhez képest a negyedikben már jóval több foglalás érkezett, azonban az omikron variáns megjelenése miatt decemberben csökkenni kezdett a kereslet, és az ünnepi időszakban is alacsonyabban maradt. Az új év azonban jó híreket és bizakodást hozott, 2022 eleje óta minden héttel egyre nő a foglalásszám, és mostanra visszatért az omikron előtti szintre. A piac főbb szereplői közül a Carnival részvényára összesen 15,5 százalékkal, a Norwegian Cruise és a Royal Caribbean árfolyama pedig 12 százalékkal nőtt az elmúlt 5 kereskedési napon.

Az egyik Wall Street-i elemző ki szerette volna deríteni, hogy miért költenek a vártnál többetsokat a turisták, és hogy összefügg-e ez a hajók alacsonyabb kihasználtságával. Úgy gondolta, ha kevesebb az utas, kevesebbet kell sorba állni egyes a szolgáltatásokért, így szívesebben fizetnek a hajón elérhető különféle élményekért. A fedélzeti kiadások pedig nem elhanyagolhatóak, a hajótársaságok szerint ezek különböztetnek meg egy jó negyedévet egy nagyszerűtől.

Bárcsak tudnánk. Nagyon örültünk, amikor láttuk a fedélzeti kiadások alakulását. Nagyon-nagyon pozitív a tendencia, és csak erősödik

– mondta Michael Bayley, a Royal Caribbean International elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, lehet némi igazság abban, hogy a luxushajók járvány miatti kisebb kapacitása „másfajta környezetet teremt, amiben szívesebb költekeznek az emberek”.

A tengeri hajózás piaca tehát egészséges jeleket mutat, hogy tökéletes legyen az összkép, abba ezen a héten is belerondított az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC): az ügynökség az amerikai vizeken közlekedő cirkálóhajókra vonatkozóan továbbra is a legmagasabb Covid-19 veszélyességi szintet, a 4-est tartják fenn.

„A vírus könnyen terjed a hajók fedélzetén, és nagyon nagy az esélye annak, hogy elkapják az utazók a Covid-19-et, még akkor is, ha rendelkeznek védőoltással” – áll a CDC közleményében. A hajótársaságoknak február 18-ig van lehetőségük arra, hogy csatlakozzanak a CDC frissített Covid-19 programjához. Az abból való kilépés szürke státuszt jelentene, ami azt jelzi, hogy a CDC nem tudja besorolni a hajók Covid-19 közegészségügyi intézkedéseit. A legmagasabb, „Vaccination Standard of Excellence” fokozatot azok a hajók kapják, amelyeken az utasok legalább 95%-a és a személyzet 95%-a teljes mértékben be van oltva, és lehetőség szerint booster oltásokat kaptak.

A szakmai szövetség (Cruise Lines International Association) szerint azonban diszkriminatív a lépés, hiszen a csökkenő amerikai megbetegedési arány miatt már számos állami és helyi hatóság elkezdett lazítani a korlátozásokon.

Vannak olyan országok, akik megnehezítik a szektor talpraállását. Ausztrália április 17-ig meghosszabbította az óceánjáró hajók beutazásának tilalmát, de ha engedi az egészségügyi helyzet, visszavonják az intézkedést

– áll Greg Hunt egészségügyi miniszter nyilatkozatában.

Ezzel szemben a Karibi-térség nem hezitált, a hónapban már volt, hogy egyszerre hét óriási hajót is fogadtak az antiguai kikötők, ami egy sajtóközlemény szerint a valaha volt legmagasabb szám.

„Az utazásszervezők, a taxisofőrök, az éttermek, az üzletek, az árusok, a hajókiszolgálók és a beszállítók mind-mind profitálnak a hajóforgalomból” – mondta Rawle Reynolds, a Pier Services kikötő műveleti vezetője. „Bár nagyon szerényen indult a szezon, most végre elkezdett beindulni. Mivel dicséretes az oltottsági arányunk, és szigorúan betartjuk az egészségügyi protokollokat, előszeretetten választanak minket úti célnak.”