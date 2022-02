Erősödnek ma a közép-európai devizák, a forint is, pedig a pénteken közölt meglepően erőteljes amerikai foglalkoztatási adatokat követően a nemzetközi piacon vásárolják a dollárt, ami nem szokott jól jönni a feltörekvő piaci devizáknak.

A dollár az euró ellen is visszanyert valamennyit a térből, amit azután vesztett a múlt héten, hogy az Európai Központi Bank múlt heti ülése utáni kommentárokból a piacok azt olvasták ki: az eurózónában is megkezdődhet idén a kamatszigorítás.

Fotó: Shutterstock

Ezt Klaas Knot holland jegybankelnök vasárnapi kommentárjai is megerősítették, a dollár ma mégis 1,142 környékére erősödött vissza az euró ellenében a múlt heti 1,148-as mélypontról, mert az USA foglalkoztatási adatai alapján a piaci résztvevők arra számítanak, hogy a Federal Reserve az eddig vártnál is gyorsabban emelhet kamatot márciustól.

A közép-európai devizák azonban erre most fittyet hányak, ugyanis a régióban már a napokban két újabb kamatemelés várható, miután a közelmúltban a magyar és a cseh jegybankok is szigorítottak, és a további emelések sem kizártak. Az elemzői előrejelzések szerint kedden a lengyel jegybank 50 bázisponttal 2,75 százalékra emelheti irányadó kamatát. Szerdán a román központi bank szigoríthat, a konszenzus szerint negyed százalékponttal, 2,25 százalékra.

A régiós kamatemelési várakozásoktól, illetve technikai tényezőktől segítve kora délutánra a forint és a zloty egyharmad százalékkal erősödtek az euró ellenében, 353,5, illetve 4,546 környékére. Körülbelül ugyanennyit nyert a cseh korona is, 24,227 környékén kereskedve, a román lej azonban nem tudott erőt meríteni a régiós trendből. Emmanuel Macron francia elnök most folyó moszkvai látogatásából erőt merítve a dollár ellenében háromhetes csúcsra erősödött az orosz rubel is.