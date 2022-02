A kilencven dollár fölé kúszó északi-tengeri Brent olajárindex a korábban elfogadott ütemtervben foglaltnál nagyobb termelésbővítésre ösztönözheti a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC), valamint szervezeten kívüli szövetségeseiket is (együttesen OPEC+), legalábbis ilyen várakozásokat fogalmazott meg a mértékadó Goldman Sachs amerikai pénzintézet.

Jelenleg nagyjából

egyenlő esélyt lát a Wall Street-i bank arra, hogy az OPEC+ szerdai ülésén tartani fogja márciusra nézve is az előre elhatározott napi 400 ezer hordós emelési ütemet, vagy hogy egy nagyobb mértékű termelésnövelésről dönt.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzők szerint a közelmúltbeli rali és az importáló országok feltételezhető nyomása is ebbe az irányba hat, sőt, a kitermelők is megrettenhettek a meghatározó jegybankok monetáris politikai fordulatától is, hiszen a kamatemelések fékezhetik a globális gazdasági növekedést és így olajbevételeik bővülését is.

A bankháznál ugyanakkor úgy látják, hogy

egy potenciális váltás csupán rövid távon ingatná meg a kőolaj árjegyzését, ezért hosszabb időszakot alapul véve ebben az esetben is az energiahordozó további erőteljes drágulását várják.

A koronavírus-járvány gyors visszahúzódása, az utóbbi hetekben fokozódó kereslet egyaránt meredeken növekvő árakat vetít előre.

A Goldman a fentiek ellenére számba vette az olajárak csökkenése mellett szóló érveket is, mivel ezeket az OPEC+ is mérlegelni fogja, mielőtt döntést hozna.

Egyrészt az Egyesült Államokban egyre komolyabban gondolják a stratégiai kőolajkészlet további felszabadítását,

másfelől a kőolajra az északi féltekén a tavasz közeledtével egyre kevésbé lesz szükség földgáz-helyettesítőként.

(Bizonyos erőművek átállíthatók földgázalapú üzemelésről, gázolajalapúra, és ezzel a lehetőséggel az üzemeltetők a földgáz egekbe szökő ára miatt előszeretettel éltek is az utóbbi időben.)

Eközben az iráni nukleáris megállapodáshoz is mind közelebb jutnak a tárgyaló felek, az atomalku esetén pedig az iszlám köztársaság olajexportjára vonatkozó szankciókat is feloldhatják. A Goldman szerint főleg ez az utolsó eshetőség tarthatja vissza az OPEC+ országait egy jelentősebb termelésnöveléstől.

Bizonyos szempontból viszont merőben elméleti jellege lehet a termelésnövelés kérdésének, hiszen egy friss hír szerint az olajországok például januárban is csupán napi 210 ezer hordóval tudták ténylegesen megemelni kitermelésüket a 400 ezer hordós emelési ütemtervhez képest. Ha pedig az előző hónapok elmaradását is figyelembe vesszük, még nagyobb a kabát. A Reuters szerint csak Szaúd-Arábiának napi 900 ezer hordó az elmaradása.

Délelőtt egyébként a Brent jegyzése 1,2 százalékkal, hordónként 88,2, a texasi WTI-é pedig hasonló mértékű visszaesést követően 87,1 dollárra gyengült.