A következő hetekben több milliárd méhet szállítanak Kaliforniába, hogy bérbe adják őket a mandulatermesztőknek. A méhek iránt most különösen nagy a kereslet a beporzási igény miatt.

Az amerikai méhészeknek már meggyűlt a baja a tolvajokkal, ezért nyomkövetőket szerelnek a kaptárakra

– írja az AP hírügynökség. A legutóbb Pennsylvaniában 60 ezer méhet loptak el egy termelő kertjéből, de csak az elmúlt egy hét leforgása alatt 1036 kaptár kirablását jelentették, amely jelentős károkat okozott a gazdáknak. Előfordult olyan eset, ahol az állami méhszövetség 10 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. A törvényhozók pedig szigorítják a mezőgazdasági bűncselekmények következményeit.

A lopásgátló eszközök közé tartozik a kábelzár és a GPS, illetve van ahol térfigyelő kamerákat is felszerelnek.

Többek között egy olyan technológiát is kifejlesztettek, amely egy speciális folyadék segítségével, UV-fényen keresztül azonosítja be a kaptárakat, és ezáltal a valódi tulajdonosokat. A lopások mellett a méhpopuláció állományának és egészségének fenntartása is kihívást jelent a méhészetből élők számára.

A kaptárbérlés jövedelmező üzlet, amelynek díja az elmúlt két évtized alatt 50 dollárról 230 dollárra ugrott.