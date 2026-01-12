Noszogatni kell az amerikai olajcégeket, a venezuelai olajra mások jelentkeztek be, mutatjuk kik csaptak le azonnal a több milliárd dolláros lehetőségre
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása után a globális olajkereskedő-házak – mindenekelőtt a holland Vitol és a szingapúri Trafigura – váltak a venezuelai olajszállítások újraindításának első számú nyerteseivé, megelőzve az óvatosabb amerikai olajóriásokat – derül ki a Reuters átfogó elemzéséből.
A dél-amerikai állam bevételeinek döntő része az olajból származik, ám Trump blokádja miatt az ország körülbelül egy hónapig el volt vágva ezektől a forrásoktól. Az amerikai és a venezuelai fél a napokban véglegesíthet egy mintegy 2 milliárd dolláros megállapodást, amely legfeljebb 50 millió hordó nyersolaj értékesítését tenné lehetővé amerikai és más vevőknek. Ez az olaj a blokád miatt hajókon és tárolókban rekedt.
Trump nagy kockázatvállalást, gyors és hatékony munkát vár a venezuelai olaj kiaknázására
Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy az amerikai energiacégek milliárdokat fektetnek majd be Venezuela leromlott olajszektorának újjáépítésébe. Az első konkrét üzleteket azonban nem ők, hanem a rugalmasabb és nagyobb kockázatot vállalni hajlandó kereskedők szerezték meg.
A Vitol és a Trafigura előzetes különengedélyeket kapott az olaj exportjára, a Trafigura már ezen a héten elindítja első szállítmányát.
A kereskedőházak szerepe nemcsak az export újraindítására korlátozódik, ugyanis könnyebb olajat is szállítanak majd Venezuelának, amelyre szükség van a nehéz nyersolaj hígításához és exportjához. A hírügynökség fehér házi forrásai szerint
Washington azért a kereskedőházakat vonta be elsőként, mert ezek képesek gyorsan újraindítani az olajexportot, ami kulcsfontosságú a venezuelai ideiglenes kormány finanszírozásához.
A kereskedőházak nagy előnye, hogy globális hajózási és logisztikai hálózattal rendelkeznek, valamint gyorsabban és nagyobb jogi-pénzügyi kockázat mellett is képesek működni, mint a tőzsdén jegyzett nagy olajvállalatok.
Tartanak a venezuelai olajpiactól az amerikai olajcégek
Egy forrás szerint jogi csapatok és tanácsadók több nagy amerikai olajcéget is lebeszéltek a kezdeti szállítmányokban való részvételről, attól tartva, hogy a venezuelai hitelezők lefoglalhatják a bevételeket. Az amerikai kormány ígérete szerint ezt úgy akadályoznák meg, hogy az olajértékesítésekhez kapcsolódó bankszámlákat amerikai ellenőrzés alá vonják.
Trump egy végrehajtási rendeletet is aláírt, amelyben megtiltja a bíróságoknak és a hitelezőknek, hogy lefoglalják az amerikai pénzügyminisztérium által felügyelt számlákon lévő bevételeket. Ez különösen fontos, mivel
Venezuela több mint 150 milliárd dollár külföldi adósságot halmozott fel,
és olyan cégek is hitelezők, mint az ExxonMobil vagy a ConocoPhillips, amelyek még mindig milliárdos kártérítéseket követelnek a korábbi államosítások miatt.
- Az amerikai olajóriások további aggálya, hogy a venezuelai olajat gyakran idős, szankciókhoz köthető „árnyékflotta” tankerek szállítják, amelyek nem felelnek meg a nagyvállalatok szigorú biztonsági és biztosítási követelményeinek.
- A nagy amerikai olajcégek visszakozásában emellett szerepet játszik az is, hogy többen jelentős kínai befektetésekkel rendelkeznek. Ez azért fontos, mert Peking elítélte az amerikai fellépést Venezuelában.
- Ráadásul a most véglegesítés alatt álló, 2 milliárd dolláros olajüzlet nagy részét eredetileg kínai finomítóknak szánták. Az Egyesült Államok 2020-as szankciói óta a kínai független finomítók voltak a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlói.
Venezuela „befektetésre alkalmatlan”
Trump először az olajszektort építtettné újjá, az adósságok rendezése csak később jöhet. Erre az amerikai kormány egy hosszú távú tervet vázolt fel, amelynek célja 100 milliárd dollár előteremtése a venezuelai olajtermelés növelésére.
Az amerikai olajcégek azt szeretnék elérni, hogy Washington oldja fel az olajkereskedelmi szankciókat, és Venezuela olyan jogi keretrendszert vezessen be, amely vonzóvá tenné számukra az együttműködést és a befektetést.
Darren Woods, az Exxon vezérigazgatója szerint Venezuela jelenleg „befektetésre alkalmatlan”, és biztonsági garanciákra és a szénhidrogéntörvény reformjára van szükség ahhoz, hogy az Exxon visszatérhessen az országba. Trump vasárnap azt mondta, akár meg is tilthatja az Exxon számára a venezuelai befektetést. „Nem tetszett az Exxon reakciója” – fogalmazott.
Mindez arra utal, hogy a venezuelai olajpiac újranyitása rövid távon inkább a globális kereskedők, mintsem az amerikai olajóriások terepe lesz – vonta le a következtetést a hírügynökség.
Így lett Venezuela a legnagyobb olajvagyon gazdája, de az adatokkal van egy kis gond: Hugo Chávez nagyotmondása értékelte fel az országot
Venezuela óriási olajvagyonnal rendelkezik, de azt azért többen is vitatják, hogy a világ legnagyobb készletéről szóló adatok reálisak. A föld mélyén rejlő igazolt olajtartalék egy olyan adat, amely a geológia mellett a kereskedelmi szempontokat is figyelembe veszi. Azonban Venezuela jóval 100 dolláros hordónkénti árszint felett minősítette át az olajmezőit.