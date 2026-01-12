Noszogatni kell az amerikai olajcégeket, a venezuelai olajra mások jelentkeztek be, mutatjuk kik csaptak le azonnal a több milliárd dolláros lehetőségre

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása után a globális olajkereskedő-házak – mindenekelőtt a holland Vitol és a szingapúri Trafigura – váltak a venezuelai olajszállítások újraindításának első számú nyerteseivé, megelőzve az óvatosabb amerikai olajóriásokat – derül ki a Reuters átfogó elemzéséből.

A venezuelai olajpiaci átrendeződés első nyertesei nem az amerikai olajóriások / Fotó: AFP

A dél-amerikai állam bevételeinek döntő része az olajból származik, ám Trump blokádja miatt az ország körülbelül egy hónapig el volt vágva ezektől a forrásoktól. Az amerikai és a venezuelai fél a napokban véglegesíthet egy mintegy 2 milliárd dolláros megállapodást, amely legfeljebb 50 millió hordó nyersolaj értékesítését tenné lehetővé amerikai és más vevőknek. Ez az olaj a blokád miatt hajókon és tárolókban rekedt.

Trump nagy kockázatvállalást, gyors és hatékony munkát vár a venezuelai olaj kiaknázására

Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy az amerikai energiacégek milliárdokat fektetnek majd be Venezuela leromlott olajszektorának újjáépítésébe. Az első konkrét üzleteket azonban nem ők, hanem a rugalmasabb és nagyobb kockázatot vállalni hajlandó kereskedők szerezték meg.

A Vitol és a Trafigura előzetes különengedélyeket kapott az olaj exportjára, a Trafigura már ezen a héten elindítja első szállítmányát.

A kereskedőházak szerepe nemcsak az export újraindítására korlátozódik, ugyanis könnyebb olajat is szállítanak majd Venezuelának, amelyre szükség van a nehéz nyersolaj hígításához és exportjához. A hírügynökség fehér házi forrásai szerint

Washington azért a kereskedőházakat vonta be elsőként, mert ezek képesek gyorsan újraindítani az olajexportot, ami kulcsfontosságú a venezuelai ideiglenes kormány finanszírozásához.

A kereskedőházak nagy előnye, hogy globális hajózási és logisztikai hálózattal rendelkeznek, valamint gyorsabban és nagyobb jogi-pénzügyi kockázat mellett is képesek működni, mint a tőzsdén jegyzett nagy olajvállalatok.

Tartanak a venezuelai olajpiactól az amerikai olajcégek

Egy forrás szerint jogi csapatok és tanácsadók több nagy amerikai olajcéget is lebeszéltek a kezdeti szállítmányokban való részvételről, attól tartva, hogy a venezuelai hitelezők lefoglalhatják a bevételeket. Az amerikai kormány ígérete szerint ezt úgy akadályoznák meg, hogy az olajértékesítésekhez kapcsolódó bankszámlákat amerikai ellenőrzés alá vonják.