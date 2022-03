A koronavírus-járvány teljes mértékben felborította a világkereskedelmet, az ellátási láncok összegubancolódtak, majd az újranyitás miatt jelentkező kereslettel nem bírta tartani a lépést a termelés és a szállítmányozás. Noha az elmúlt hetekben mintha enyhülni látszott volna az ellátási láncokra helyeződő nyomás, Sencsen lezárása miatt ismét dugó alakulhat ki Kína egyik legforgalmasabb kikötőjében – írja a The Wall Street Journal.

Jelenleg több mint 35 hajó vár kikötésre Sencsenben és további 30 északabbra Csintaóban, noha a kikötők nyitva maradtak a lezárások ellenére is. Mivel a gyárak és a raktárak azonban zárva vannak, ez viszonylag kevés segítséget jelent. Sencsenben található a Jantian terminál is, mely az Egyesült Államokba induló áruk negyedét indítja útnak normális esetben. A raktárak és gyárak működésének felfüggesztése miatt a megérkezett hajókra is lassabban kerülnek fel a konténerek.

Fotó: AFP

A zéró covid politikája mellett egyelőre kitartó ázsiai ország pénteken a sencseni karantén részleges felfüggesztéséről döntött – a gazdasági hatások mérséklése céljából – így

a 12 milliós városban néhány gyárban újraindult a termelés és a tömegközlekedés is üzemel.

Amikor tavaly júniusban a koronavírus hatására lezárták a Jantian terminált, az több tízezer konténer késését okozta, miközben óceánjárók tucatjai vártak a rakodásra. Az üzemeltetők ezt a hajók átirányításával próbálták kezelni, melyek később az Egyesült Államokba érkezve a Los Angeles-i és Long Beach-i kikötőkben torlódtak fel.

Iparági szereplők szerint

az akkori járványhullám körülbelül 75 százalékkal csökkentette a kikötő kapacitását, ami a szállítási díjakat mintegy negyedével drágította meg.

A tengeri szállítmányozás egyik alapvető vállalata, a dán A.P. Moller-Maersk AS ugyanakkor azt állítja, hogy noha a sencseni kikötő most nyitva áll, rendelkeznek vészhelyzeti tervekkel a hajóik átirányítására.

A tengeri szállítási díjak esetében most nem volt tapasztalható emelkedés ugyan, ám azok továbbra is csúcsközeli értéken találhatóak. Mindeközben a Los Angeles-i és Long Beach-i kikötők csütörtökön még mindig 48 kikötésre várakozó teherhajóról számoltak be, bár ez még mindig jobb mint a januári 109-es rekord.

Elemzők szerint ugyanakkor ha a kikötők nyitva maradnak, miközben a gyárak bezárnak, az némileg csökkentheti a felhalmozódott hátralékokat. A lezárt raktárak azonban a beérkező konténerek kezelését nehezíthetik meg. Mindent egybevetve azonban a hatás kisebb lehet mint tavaly volt.