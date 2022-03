Habár az orosz-ukrán háború kitörése után a nyugati országok számos szankcióval sújtották Oroszországot, és kiemelten több, Kreml-közeli oligarchát is, magánrepülőgépeik az elrendelt repülési tilalom ellenére is be- és kirepültek az Európai Unió és az Egyesült Királyság repülőtereire – számolt be róla a The Guardian.

A Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) közreműködésével végzett vizsgálat beazonosította és nyomon követte a szankciókkal sújtott orosz üzletemberekhez és tisztviselőkhöz köthető repülőgépeket.

Többek között Roman Abramovics, Alisher Uszmanov és Igor Shuvalov korábbi orosz miniszterelnök-helyettes repülőgépeinek útját is nyomon követték.

Miközben egyes repülők mozgása megfelelt a légtérbeli korlátozásoknak, az jól látszik, hogy bizonyos gépek megúszták a korlátozásokat.

A The Guardian elemzése alapján a szankciókkal sújtott oroszokhoz köthető repülőgépek jóval magasabb számban repültek az Egyesült Arab Emírségekbe az ukrajnai invázió kezdetét követő héten, mint 2022-ben korábban bármikor. Az Egyesült Arab Emírségek népszerű az oroszok körében, mint pénzügyi és mint szabadidős központ egyaránt.

Suvalov egyik, LX-ABC lajstromjelű Bombardier Global Express típusú repülőgépe a Flightradar adatai szerint a háború kezdete óta többször is ingázott Genf, München, Párizs, Milánó és Helsinki között. Arról nincs információ, hogy kik tartózkodtak a gép fedélzetén.

Bár az Európai Unió által kivetett szankciók lehetővé teszik, hogy a célpontjai bizonyos esetekben, például jogi költségek fedezésére szolgáló kifizetések teljesítse céljából, estérjenek a szigorú szabálytól, hogy a magánrepülőgépek mozgásával kapcsolatos kiadásokra, mint például a repülőgépek üzemanyag vásárlására nem tér ki a szabály.

Abramovics és SvidlerFotó: Mike Egerton - EMPICS

Az üzbég származású milliárdos Uszmanov az angol Everton labdarúgóklub egyik főszponzoraként lett ismert, és korábban a szintén angol klub, az Arsenal részvényese is volt. Neki két gépe is azt követően repült ki az EU valamelyik repülőteréről, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette az orosz gépek kitiltását az Unió légteréből.

Airbus A340-es repülőgépe, amelynek kereskedelmi változata 370 utas befogadására alkalmas, február 28-án indult útnak Münchenből, és aznap este landolt Taskentben. Becslések szerint a gép 350 és 500 millió dollár közötti összegbe került az oligarchának, és az amerikai pénzügyminisztérium szerint ez Oroszország egyik legnagyobb magánrepülője.

Usmanov másik gépe ugyanezen a napon indult el az olaszországi Firenzéből, és szintén Üzbegisztán felé tartott, amikor Türkmenisztán felett elveszett a válaszjeladó jele.

A milliárdos szóvivője tagadta, hogy bármilyen szabálysértést követtek volna el. Arra azonban nem kívánt válaszolni, hogy Uszmanov valamelyik járat fedélzetén tartózkodott-e.

A Roman Abramovicshoz köthető magángépek szintén aktívak voltak a háború kirobbanása utáni hetekben. Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió komoly szankciókkal sújtotta a Chelsea FC tulajdonosát.

Az egyik repülő, egy Bombardier Global 6000-es, LX-LUX lajstromjelű drótmadár jelenleg Lettországban van, mivel a hatóságok megtagadták tőle az indulási engedélyt, ameddig a luxemburgi hatóságok – ahol a gép be van jegyezve – meg nem erősítik a tulajdonjogát. Amennyiben kiderül róla, hogy valóban Abramovicsé, akkor befagyasztott vagyontárgynak fogják tekinteni.

Az orosz-ukrán béketárgyalásokban is aktív szerepet vállaló milliárdosnak legalább három másik magángépe is van.

Abramovics egyik közeli munkatársának, Eugene Svidlernek két gépét is lefoglalták a brit hatóságok Londonban. Az egyik február 27-én repült Biggin Hillről Farnboroughba a Flightradar adatai alapján. Ezt követően még február 27-én egy New York melletti kis repülőtérre teljesített transzatlanti utat, mielőtt március 4-én visszatért Farnboroughba.

Svidler szóvivője szerint nem történt semmilyen jogsértés, az üzletember nem orosz állampolgár, és nem áll semmilyen kapcsolatban a Kremllel.

Az Egyesült Arab Emírségekbe utazó magánrepülők között Abramovics, Viktor Medvedcsuk ukrán ellenzéki politikus, valamint Andrej Gurjev, Andrej Melnicsenko és Oleg Deripaszka orosz üzletemberek repülői is szerepeltek.

Az Egyesült Arab Emírségeket a Perzsa-öböl Svájcának is hívják,

mivel pénzügyi központjait szigorú banktitok jellemzi, és más pénzügyi központokból kizárt oligarchák számára is van lehetőség pénzügyeik intézésére.

Melnicsenko és Deripaszka szóvivője egyaránt úgy nyilatkozott, hogy főnöke véletlenül került a szankciós listára, nincs kapcsolatban a Kreml-el.

Abramovics, Suvalov, Medvedcsuk és Gurjev szóvivői nem válaszoltak a sajtómegkeresésekre.