Megkerülhetik a szankciókat az orosz oligarchák

Uszmanov korábban londoni Arsenal labdarugócsapatnak volt az egyik legnagyobb részvényese, a klub majdnem 30 százalékát birtokolta. Roman Abramovicshoz hasonlóan próbálkozott többségi tulajdonra szert tenni és az angol foci meghatározó alakjává válni, de ez végül nem sikerült és el is adta a csapat részvényeit.

Fotó: Michael Klimentyev / AFP

Uszmanov viszont nem hagyta el az Egyesült Királyságot, továbbra is tetemes vagyonnal rendelkezik az országban.

A BBC kutatásai szerint az orosz milliárdos londoni otthona nagyjából 82 millió fontot ér.

Emellett vannak még kastélyai és egy jachtja is Nagy-Britanniában.

Az oligarcha az ukrajnai háború után egy héttel, március 3-án került fel a britek szankciós listájára. A vagyonát ekkor befagyasztották, megtiltották azt is, hogy belépjen az országba, illetve azt is megtiltották, hogy brit személyek vagy vállalkozások üzleteljenek vele. Liz Truss brit külügyminiszter a szankciók bejelentésekor közölte, hogy kemény csapást mérnek az orosz elnök rezsimjéhez tartozó személyekre. A kormány szerint az intézkedésekkel teljesen elzárhatják a célszemélyeket a britanniai érdekeltségeiktől. Most azonban úgy tűnik, hogy Uszmanovnak sikerült megkerülni a szankciókat és kimenekíteni a vagyonának nagy részét a lefoglalás elől - írta meg a BBC.

A milliárdos szóvivője arról számolt be, hogy az állam nem foglalhatja le a nagy-britanniai vagyonelemeket, mivel azok már nincsenek Uszmanov tulajdonában. Még korábban ezeket az értékeket vagyonkezelő alapokhoz helyezték át, az oligarcha pedig ezután kilépett ezeknek az alapoknak a kedvezményezettjei közül.

Azzal, hogy Uszmanov átruházta ezeket a vagyonelemeket, a tulajdona megszűnt fölöttük. Nem birtokolja őket és nem rendelkezik felettük, illetve eladni sem tudja őket. A használatuk pusztán bérleti alapon történik

- válaszolta a szóvivő a Russian Asset Tracker kérdésére. Ez a szervezet egy globális partnerség, ami 27 médiaszerv összefogásával jött létre. Céljuk, hogy feltérképezzék a Putyinhoz közel álló 35 orosz oligarcha vagyonát.

Jelentésük szerint Alisher Uszmanov 2,6 milliárd font értékű ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezik, zömében az Egyesült Királyságban.

Fotó: Getty Images

Amennyiben igaznak bizonyul, hogy Uszmanov tulajdonosi viszonya már nem áll fenn a vagyontömeg felett, az azt jelenti, hogy a kivetett szankciókat nem lehet vele szemben alkalmazni. Michael O'Kane ügyvéd és szankciós szakértő szerint gyakori megoldás a milliárdosok között, hogy a vállalkozásaik és vagyonuk jogi helyzetét úgy alakítják ki, hogy az a legkedvezőbb adózást biztosítsa számukra.

Ennek érdekében sokszor előfordul, hogy jogilag megszabadulnak a tulajdonosi jogállásuktól és az ellenőrzést is kiszervezik más társaságoknak

- vázolta a bevett gyakorlatot az ügyvéd.

Hozzátette, hogy az eddig életbe léptetett szankciók csak az oligarchák tulajdonára vonatkoznak, így ha jogilag nincs közük az adott vagyonhoz vagy vállalkozáshoz, akkor azokat nem lehet lefoglalni. Azt is elmondta, hogy minél átláthatatlanabb és összetettebb a tulajdonosi struktúra, annál nehezebb alkalmazni a szankciókat.

Félő, hogy Uszmanov megoldásával más orosz milliárdosok is megpróbálkoznak majd. Ez pedig hatástalaníthatja az ukrajnai háború miatt megalkotott intézkedések nagy részét.