Roman Abramovics, a Chelsea labdarúgóklub tulajdonosaként ismertté vált orosz üzletember rendszeres résztvevője az orosz-ukrán béketárgyalásoknak. Részt vett a két fél közötti isztambuli béketárgyalásokon is, ahol állítólag nem hivatalos szerepet tölt be – számolt be róla a New York Times.

Oroszország és Ukrajna diplomatáinak keddi egyeztetésére azután került sor, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök többször is felajánlotta, hogy szívesen lesz a béketárgyalások házigazdája, és vállalja a békítő szerepét. A török házigazdák arra kérték a feleket, hogy mindenki javára tűzszünetet kössenek.

Mit csinál Abramovics?

A tárgyalásokat ott volt az orosz oligarcha, Roman Abramovics is. Az angol Chelsea labdarúgócsapat 55 éves tulajdonosa hivatalosan nem tagja az orosz tárgyaló küldöttségnek. Mint ismert, a brit kormány szankciókkal sújtotta a háborút kirobbantó Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való kapcsolatai miatt, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok eddig még nem vetett ki ellene semmilyen büntető intézkedést.

A csapatát éppen a szankciók miatt eladó üzletember részvétele a tárgyalásokon elég megosztó.

Liz Truss brit külügyminiszter úgy nyilatkozott róla, hogy az Abramovicsoz hasonló oligarcháknak szégyenkezve kellene lógatniuk a fejüket. Ukrajna nagy-britanniai nagykövete, Vadym Pristaiko azt mondta, hogy fogalma sincs arról, hogy Abramovics mit csinál a tárgyalásokon. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánta pontosítani, hogy mi Abramovics feladata, de azt hozzátette, hogy Moszkva jóváhagyta a részvételét, és azt, hogy koordináljon a két fél között.

Fotó: Sergey Karpuhin / AFP

Az isztambuli tárgyalások egyes vélemények szerint először hoztak tényleges közeledést a két fél között – nem tudni, hogy ebben mennyi szerepük volt az olyan titokzatos résztvevőknek, mint Abramovics.

A milliárdossal kapcsolatban olyan hírek is felröppentek, hogy őt, és az ukrán delegáció több tagját megmérgezték. A legutóbbi hírek szerint már jobban van, és vissza is térhetett a tárgyalásokra.

Maga Abramovics sem nyilatkozott arról, hogy miért vesz részt a tárgyalásokon, de láthatóan megpróbálja magát komoly és megbízható közvetítőként bemutatni a világnak Kijev és Moszkva között.

Kritikusai azt állítják róla, hogy csak a nyilvánosságot akarja megteremteni magának, és ezzel birodalmát akarja megmenteni.

Egy, a tárgyalásokat ismerő, névtelenséget kérő személy szerint Abramovics közel került az ukrán tárgyalócsoport egyik kulcsfontosságú tagjához, Rusztem Umerovhoz, aki hisz abban, hogy partnere azt akarja, hogy a háborút leállítsák.

Mint kiderült, Abramovics már azelőtt részt vett a béketárgyalásokon, hogy a brit kormány által kivetett szankciók nyilvánosságra kerültek. Elismerték, hogy már a Fehéroroszországban tartott nyilvános tárgyaláson is jelen volt, ami a háború kitörése után négy nappal kezdődött. Jelentések szerint részt vett egy kevésbé nyilvános, Törökország által közvetített tárgyalási folyamatban is, melynek során Kijev, Moszkva és Isztambul között ingázott.

A The Sunday Times cikke szerint Abramovics személyesen kézbesítette Volodomir Zelenszkij ukrán elnök kézzel írott levelét, amelyben a békemegállapodás tervezetét adta át Putyinnak.

Üzletember, tulajdonos, támogató

Abramovics az 1980-as évek második felében kezdett el üzleti tevékenységet folytatni. Először babákat, csokoládét, cigarettát és sok más hasonló terméket vásárolt fel, és értékesített. Vagyonát a Szovjetunió összeomlása után kezdte felhalmozni, amikor egy üzlettársával meggyőzte az orosz kormányt, hogy adja el nekik a Sibneft állami olajcéget körül-belül 200 millió dollárért

2005-ben 11,9 milliárd dollárért adta vissza részesedését a kormánynak.

Miközben Putyin az orosz üzletemberek közül többeket börtönbe zárt vagy megfélemlített, Abramovics azon milliárdosok sorába tartozott, akik jó kapcsolatot tudtak fenntartani a Kremllel. Felhalmozott vagyonát arra használta, hogy luxus ingatlanokat vásárolt többek között New Yorkban, Londonban és Tel Avivban, valamint két szuperjacht, több Ferrari, Porsche és Aston Martin sportkocsi, és egy Boeing 787 Dreamliner magánrepülőgép boldog tulajdonosa is. Ezek közül többet az ellene kivetett szankciók miatt jelenleg nem tud használni.

A moszkvai kulturális élet bőkezű adományozójának is számít, a moszkvai Garage Center for Contemporary Art társalapítója, és szerepet vállalat a híres Bolsoj Színház igazgatótanácsában is.

Vagyonát 2021-ben a Forbes 14,5 milliárd dollárra becsülte,

amivel Izrael egyik leggazdagabb polgára és a 11. leggazdagabb orosz. Ennek jelentős része odalett a súlyos szankciók miatt.

A titokzatos mérgezési ügy

Az isztambuli ukrán-orosz megbeszélések előestéjén a The Wall Street Journal és a Bellingcat oknyomozó újságírócsoport értesülései alapján Abramovics, Umerov és egy másik orosz üzletember mérgezéssel összefüggő tüneteket mutatott. Az eset március 3-ról 4-re virradó éjszaka történt. A Bellingcat írása szerint a résztvevők mindannyian csak vizet ittak és csokoládét ettek. Az egyeztetések Kijevben aznap este 10 óráig tartottak. A tapasztalt tünetek között a látásromlás és a hámló bőr is megjelent a férfiaknál.

A tünetek olyan súlyosak voltak, hogy Abramovics megkérdezte az őt vizsgáló szakembert:

Haldoklunk?

– nyilatkozta a The New York Timesnak egy jelenlévő személy.

A szakértők szerint az alkalmazott toxin dózisa és típusa valószínűleg nem volt elegendő ahhoz, hogy életveszélyes károsodást okozzon, valószínűleg csupán az áldozatok megijesztése volt a célja – közölte Twitteren a Bellingcat.

A mérgezéssel kapcsolatos hírekkel a nyugati sajtó is óvatosan fogalmazott. A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov szerint a mérgezésről szóló híresztelések egyértelműen az információs háború részei.

Az Egyesült Királyság mellett az Európai Unió és Kanada is szankciókat vetett ki Abramovics ellen. Ugyanakkor egyes hírek szerint Zelenszkij arra kérte Bident, hogy tartózkodjon a Chelsea-tulajdonos szankcionálásától a tárgyalásokon betöltött szerepe miatt.

Kszenyija Szvetlova, moszkvai születésű izraeli politikai elemző, volt törvényhozó és az orosz izraeli közösség szakértője szerint Abramovics feladata egy összetett szerep.

Moszkva úgy gondolja, hogy felhasználhatja őt a tárgyalások során, és a Nyugat is azt gondolja, hogy felhasználhatja őt – mondta. Szerinte az a tény, hogy hivatalosan nem tagja Oroszország küldöttségének, nagyobb mozgásteret enged neki a kompromisszum elérésé érdekében.

Ez a jó zsaru, rossz zsaru tipikus esete. Van a hivatalos küldöttség, és van Abramovics egy kicsit nagyobb szabadsággal. Ő a Kreml másik karja – nem hivatalos kar, de egy puhább kar

– fejtette ki Szvetlova.

A szurkolók felnéznek rá

A Chelsea labdarúgócsapatának szurkolói számára Abramovics titokzatos közvetítői szerepének részletei további kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy miként kell tekinteni a milliárdos oligarchára.

Az, hogy a béke ügyéért dolgozik, kicsit más megvilágításba helyezi a dolgokat, mint amilyennek három héttel ezelőtt tűntek

– nyilatkozta Tim Rolls, a Chelsea Supporters Trust tagja.

Sokan úgy gondolják, hogy nehéz helyzetbe került, de nem lehet tudni, mi a helyzet valójában – tette hozzá.

A legtöbb Chelsea-szurkoló a mai napig csodálattal tekint Roman Abramovicsra, aki nagy összegeket fektetett be a csapatukba, és új magasságokba emelte azt. A klub 6 bajnoki címéből 5 az Abramovics-éra alatt született, és ebben az időszakban kétszer nyerték meg a Bajnokok Ligáját, és kétszer az Európa-ligát – korábban egyiket sem sikerült még elhódítaniuk.

Úgy gondolom, hogy egy magamfajta laikus számára lehetetlen eldönteni, milyen közel áll Vlagyimir Putyinhoz. De az biztos, hogy a szurkolók számára óriási ajándék volt a jelenléte, ő emelt minket Európa legjobb 6-8 csapata közé

– zárta gondolatait Rolls.