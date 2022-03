Az Oroszországgal kapcsolatos feszültségek miatt a dán kormány csatlakozni szeretne az Európai Unió védelmi politikájához és országos népszavazást tart a kérdésben június 1-jén – jelentette be vasárnap Mette Frederiksen dán kormányfő az ellenzéki pártokkal közös sajtótájékoztatóján. A NATO-tagállam Dánia az uniós védelmi politikát is összehangoló Maastrichti szerződés több pontját, így a védelmi megállapodást is elutasította 1992-ben, ezzel kivonta magát ebből paktumból.

Dániának a nyugati védelmi politikai együttműködéshez kell tartoznia – jelentette ki Mette Frederiksen kormányfő.

Fotó: Emil Helms / AFP

A dán kormány a következő években jelentősen emeli a költségvetés védelmi kiadásait, hogy 2033-ig elérje a NATO által megszabott arányt, a hazai bruttó össztermék 2 százalékát – jelentette be a kormányfő. A kormány a következő két évben 7 milliárd koronát (359 milliárd forintot) tervez újabb védelmi célú hitelekre fordítani. A védelmi kiadások jelenleg a büdzsé 1,4 százalékát teszik ki Dániában.

Az Ukrajna elleni orosz invázió kiváltotta geopolitikai zűrzavar következtében Dánia minél előbb függetlenné szeretne válni az orosz gáztól –0 tette hozzá Frederiksen.