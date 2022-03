A 2019-es tőzsdei bevezetése óta legjobb eredményét közölte vasárnap a szaúdi olajvállalat az Aramco, melynek nyeresége 2021-ben a 2020-as évinek több mint a duplájára nőtt a és elérte a 110 milliárd dolláros értéket – írja a Financial Times. A részvényesek is örülhetnek a szép eredménynek, hiszen 75 milliárd dollárt osztalékként oszt szét a vállalat a nyereségből, ebből 18,8 milliárdot a mostani negyedév során. Ez a céget 98 százalékban birtokló szaúdi állam egyik legfontosabb bevétele is.

Fotó: Fayez Nureldine / AFP

A hitelállomány mértékét jelző mutató a 2020 decemberi 23 százalékról 14,2 százalékra csökkent, miután a 2020-as, rövid ideig negatív tartományt is elérő olajárak hatására a vállalat jelentős mennyiségű hitelt vett fel az osztalékfizetések finanszírozására, ám a felhalmozott adósságot elkezdte ledolgozni. Noha a szárnyaló olajárak ebben jelentős segítséget nyújtottak, az érték még mindig magasabb a koronavírus-járványt megelőző, 2020 első negyedévét jellemző mínusz 4,9 százalékos értéknél.

A 2021-ben naponta átlagosan 9,2 millió hordót termelő óriás a maximális kapacitását napi 12 millió hordóról 13 millióra kívánja növelni, ugyanakkor a szén-dioxid leválasztás és tárolás, a megújuló energia és az alacsony karbonkibocsátású hidrogén területén is tervez beruházásokat, sőt működése során a nettó zéró kibocsátást is szeretné elérni 2050-re, a teljeskörűen birtokolt eszközei és leányvállalatai körében.