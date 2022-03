Az eszkalálódó ukrán helyzet és a fokozódó árnyomás hatására a vártnál kissé nagyobb mértékben nőtt februárban az infláció az Egyesült Államokban. Éves összevetésben 7,9 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés a januári 7,5 százalék után, miközben a Dow Jones elemzői 7,8 százalékot vártak.

Ez újabb négy évtizedes csúcsot jelent,

az árak nem emelkedtek ilyen gyors ütemben 1982 januárja óta, amikor az amerikai gazdaságot a magas infláció és a nyomott növekedés kettős veszélye fenyegette, emlékeztetett a CNBC. Az előző hónaphoz képest 0,8 százalékos inflációt mértek a januári 0,6 százalék után és a várt 0,7 százalék helyett. A maginfláció a jelzett 6,4 százalékos lett éves összehasonlításban, ami szintén a legmagasabb 1982 augusztusa óta; januárban hat százalék volt. Havi bázison 0,5 százalékos a növekedés, ami szintén megegyezik a piaci előrejelzéssel.

Fotó: Bloomberg

Az infláció a példátlan kormányzati kiadási roham és az ellátási láncokban bekövetkezett tartós zavarok közepette gyorsult fel az Egyesült Államokban, és a következő hónapokban várhatóan tovább pörög majd, mivel az Ukrajna elleni orosz invázió hatására jelentősen emelkedik az olaj és egy sor más alapanyag ára is. A piacok pedig már a konfliktus kitörése előtt is nagyrészt arra számítottak, hogy az infláció a következő egy-két évben magas marad, és majd a globális ellátási láncokra nehezedő nyomás enyhülésével mérséklődik, emlékeztetett a Financial Times. Az újabb fejlemények azonban felülírták ezeket az előrejelzéseket. „Az inflációs várakozásaink emelkednek, a növekedési várakozások pedig csökkennek” – mondta a brit gazdasági napilapnak Elaine Stokes, a Loomis Sayles portfóliómenedzsere.

Mivel a fogyasztói árak emelkedésének üteme messze meghaladja a két százalékos cél, így jegybank szerepét betöltő Federal Reserve lépéskényszerve kerül, és

várhatóan kénytelen lesz agresszívebb ütemben szigorítani a monetáris politikát, mint amire egyébként a volatilis piacon számítani lehetne.

A Fed várhatóan jövő szerdai ülésén kezdi meg az alapkamat emelését az infláció mérséklése érdekében, és közgazdászok akár hét további ilyen intézkedés is elképzelhetőnek tartanak az idén. David Mericle, a Goldman Sachs közgazdásza szerint idén olyan magas marad az infláció, hogy elkerülhetetlen lesz a Fed minden egyes ülésén emelni a kamatot. Ez azt jelenti, hogy a hitelfelvételi költségek a jelenlegi 0,25 százalékról decemberre nagyjából 1,5 százalékra emelkedhetnek. A Fed azonban kötéltáncot jár, mivel az amerikai gazdasági fellendülés üteme lelassulhat, és a központi bank nem akarja recesszióba taszítani az országot, még akkor sem, ha az infláció csökkentésére törekszik.