Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely lényegében legalizálja a kriptovalutákat az országban, számolt be róla a The Verge. A döntésre azért került sor, mert Ukrajna több tízmillió dollár értékű adományt kapott kriptopénzben különböző csoportoktól és magánszemélyektől, akik az ukránok oroszok elleni háborús erőfeszítéseit remélik segíteni.

A Zelenszkij által aláírt törvényt, amely

megteremti a feltételeket a virtuális eszközök legális piacának elindításához Ukrajnában,

múlt hónapban hagyta jóvá az ukrán parlament. A jogszabály lehetővé teszi az ukrán bankok számára, hogy számlákat nyissanak a kriptocégeknek; kijelöli az Ukrán Nemzeti Bankot és a Nemzeti Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottságot a szektor pénzügyi felügyelőinek; és arról is rendelkezik, hogy a kriptotőzsdéknek és az egyéb virtuális eszközöket kezelő cégeknek regisztrálniuk kell a kormánynál. Az állam azt mondja, a polgárok kriptovaluta állományát ugyanolyan jogi erővel fogja védeni, mint a hrivnyát.

A Telegramon megosztott bejegyzésében Mikhailo Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes és digitális átalakulásért felelős miniszter, aki február végén felszólította az összes nagy kriptotőzsdét az orosz felhasználók kitiltására, úgy fogalmazott: a törvény kihozza a kriptoszektort az árnyékból.

Fedorov azt írta,

a háború kezdete óta az ukrán kriptopénzalap több mint 54 millió dollárt gyűjtött. Más források szerint a kormány közel 100 millió dollárnyi kriptoadományt kapott.

A The Verge szerint a kriptopénzek jelentős szerepet játszanak az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban. Amellett, hogy az Ukrajnának szánt adományok jelentős része így érkezik, az oroszok is egyfajta mentőövként tekintenek a kriptókra, amelyekkel elkerülhetők lehetnek az országra kivetett pénzügyi szankciók. A portál arról is ír, hogy a hétköznapi ukrán állampolgárok is egyre nagyobb számban vásárolnak kriptoeszközöket, ám felhasználáskor ezeket még vissza kell váltani hrivnyára, ami nehézkes. A kriptoszektor jogi elismerése segíthet enyhíteni e problémák egy részét.