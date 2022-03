Az egyéni foglalások elérhetik a 2019-es mértéket is, ugyanakkor a csoportos utazások még alacsony szinten vannak. Általánosságban is az egyéni utazások kerültek előtérbe

– mondta a az ACCOR Kelet európai kereskedelmi igazgatója a VG Podcastnak. Popovits Éva szerint a fiatalok nem feltétlenül családdal, vagy társasággal utaznak, hanem teljesen egyedül is útnak indulnak. Az is új elem, hogy míg régebben egyértelműen a pihenésről szólt az utazás, most sokan szeretnének tanulni, új ismereteket elsajátítani, amikor kimozdulnak. Változatlanul a tengerpartra szeretnének utazni a legtöbben, pedig az elmúlt években a nyári időszakban voltak lazábbak a koronavírus miatti korlátozások.

Régebben évente átlagosan négyszer utaztak az Európaiak az Accor felmérése szerint. Ez is megváltozott,

ugyanis immár nincs betonfal a munkavégzés és a szabadság között.

Ennek eredményeképpen megnyúlt a foglalások hossza, de felértékelődött az is, hogy az adott szállás mennyire kínál nyugalmas munkavégzési helyszínt. Nem ritka ugyanis, hogy egy családi hosszabb utazás során a szülők laptopja is rendszeresen előkerül – foglalja össze az új trendeket Popovits Éva.