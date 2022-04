Az emelkedő árak és a támogatások miatt megnövekedett állami kiadásokat a 100 rendkívül gazdag vállalat adójának megemelésével finanszírozná a szlovák kormány. Az emelés nem érinti az áfát, sem a munkavállalók és az egyéni vállalkozók jövedelemadóját – ismertette a kormány intézkedéseit csütörtökön Igor Matovič pénzügyminiszter az Új Szó értesülései szerint.

A magasabb adókról később további tájékoztatást adnak. A miniszter érintőlegesen megemlítette a már létező, szabályozott szervezetekre kivetett illetéket, amely meghatározza az érintett vállalatok körét.

Ez körülbelül 100, nagyon gazdag céget érint. Az átlagember nyugodtan élhet, és az olyan családok, ahol a gyerekek még nem végezték el a főiskolát, számíthatnak a segítségre

– tette hozzá. A hazárdjátékok adóterhe is magasabb lesz.

A Heger-kabinet az idén 260 millió eurót különít el az inflációellenes intézkedésekre, amiből egyebek mellett egyszeri, 100 eurós támogatást adnak 1,1 millió gyermek után, ami 660 ezer szülőt érint. Ez minden olyan családnak jár, amely családi pótlékra jogosult – ez a lépés 83 millió euróba kerül.

Fotó: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Matovič rámutatott, hogy több, az áremelkedésekkel kapcsolatos intézkedés állandó lesz. „Ha egyszer meghoztuk ezeket az intézkedéseket, már nincs visszaút. Nem lesz politikus, akinek lenne bátorsága elvenni ezt a családoktól. Vagyis ezek állandó kiadások, és az állandó bevételek is ilyen mértékűek lesznek” – jelentette be a miniszter. A további pénzeknek megtakarításokat kell eredményezniük az állam működtetésében is.