Jövő hónapban jelenik meg az Egyesült Államokban Jonathan Martin és Alexander Burns könyve, amelynek a címe This will not pass: Trump, Biden and the Battle for America’s future (Ez nem múlik el: Trump, Biden és a harc Amerika jövőjéért). Ebben a kötetben a New York Times riporterei és a CNN politikai elemzői arról számolnak be, hogy

az Amerikai Egyesült Államok elnöke a zárt ajtók mögött milyen kemény kritikákat fogalmazott meg a Donald Trumpot támogató Fox Newsról és annak vezetőiről

– írta meg a CNN Business.

A könyv szerint Biden az USA legpusztítóbb erejének nevezte a Fox Newst, annak társügyvezetőjét, Rupert Murdochot pedig a világ legveszélyesebb emberének tartja.

Fotó: Emma McIntyre / AFP

A Biden-adminisztráció szimpatizánsai éles kritikákat fogalmaztak meg az elmúlt években a Fox csatornával kapcsolatban, amiért oltásellenességet gerjeszt és összeesküvés-elméleteket terjeszt a 2021. január 6-án történt capitoliumi ostrommal kapcsolatban. Sokan emiatt egyenesen Rupert Murdochot és a fiát hibáztatják, amiért ilyen irányba ment el a csatorna.

A könyvben foglaltak kapcsán a Factba.se adatbázis összegyűjtötte Joe Biden beszédeit, interjúit, tweetjeit és egyéb nyilvános nyilatkozatait. Ebből a gyűjtésből kiderült, hogy a nyilvánosság előtt Biden sosem beszélt Murdochról, így a könyvben leírtak nagy hullámokat generálhatnak a közvéleményben. A CNN felkereste a Fehér Házat a könyv állításai kapcsán, de az ovális iroda szóvivője nem volt hajlandó kommentálni az állításokat.