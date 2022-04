Az orosz jegybank előre nem bejelentett kamatdöntő ülésén

300 bázisponttal, évi 20 százalékról 17 százalékra csökkenti az irányadó rátát.

A jegybank pénteki döntése hétfőn lép életbe. A jegybank nem zárta ki a további kamatcsökkentés lehetőségét az eredeti terveknek megfelelő következő, április 29-i ülésén.

Fotó: KIRILL KALLINIKOV / AFP

A jegybank közleménye szerint az orosz gazdaság külső környezete továbbra is kihívást jelent, és jelentősen korlátozza a gazdasági tevékenységet. A pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok továbbra is fennállnak, de a mai napig nem fokozódtak, részben a tőkeszabályozásnak köszönhetően. A lekötött betétekre folyamatosan áramlik be a forrás. Az éves infláció a bázishatás miatt tovább emelkedik, de a legfrissebb heti adatok a jelenlegi árnövekedési ütemek jelentős lassulását jelzik a rubel árfolyamának dinamikája miatt is – áll a közleményben.

A jegybank február 28-án évi 9,5 százalékról a hétfőig érvényes 20 százalékra emelte az irányadó rátát, ami 2013 óta a legmagasabb.

A döntést az Ukrajna elleni orosz háborúra adott szigorú nyugati szankciók hatására hozták meg.

Március 18-án a jegybank a piaci várakozásoknak megfelelően évi 20 százalékon tartotta irányadó rátáját.

A jegybank következő kamatdöntő ülését április 29-én tartják.