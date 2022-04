Önkiszolgáló javítást lehetővé tevő online üzletet nyitott az Apple szerdán, ami nagy győzelem a javítás jogáért küzdő mozgalom számára – írja a CNBC. A novemberben nyilvánosságra hozott program keretében a felhasználók több mint 200 alkatrészt és eszközt vásárolhatnak, melyekkel többek között az iPhone 12, iPhone 13 és az új iPhone SE készülékeket javíthatják meg.

Az alkatrészeket a vállalat ugyanannyiért kínálja mint a hivatalos márkaszervízek részére,

és a program keretében kézikönyvek és Mac-ek javításához szükséges eszközök is elérhetőek lesznek. Egyelőre azonban csak az amerikai felhasználók örülhetnek, de a tervek szerint a következő lépés még idén az európi szállítások megnyitása lesz.

Fotó: Shutterstock

A vásárlók a szükséges szerszámokat bérbe is vehetik heti 49 dollárért, ingyenes szállítással. Bizonyos alkatrészek cseréje esetén a felhasználók akár annak visszaküldéséért is jutalmat kaphatnak. Az Apple azonban a program elindítása ellenére továbbra is a hitelesített szakembereket javasolja az elromlott készülékek javításához, akik megbízható minőségű munkát adnak ki a kezükből, ellentétben a cég ügyfeleinek túlnyomó többségével, akik nem rendelkeznek tapasztalatokkal az elektromos eszközök szerelése terén.

A javításhoz való jog szószólói – akik között megtalálhatjuk a cég társalapítóját is – régóta amellett érvelnek, hogy az Apple-nek meg kellene nyitnia a hozzáférést az alkatrészekhez és a javításhoz szükséges kézikönyvekhez.

A vállalat szerint viszont a harmadik fél által végzett megoldások biztonsági kockázatokkal és a teljesítmény visszaesésével járhatnak.

A Biden-kormány utasítására a szövetségi hatóságok is vizsgálják a javításhoz való joggal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, továbbá, hogy szükséges-e a fogyasztók védelme érdekében újabb intézkedéseket tenni, miután az elnök rendeletben utasította a szövetségi kereskedelmi bizottságot (FTC) arra, hogy vizsgálja meg, van-e szükség további lépésekre.