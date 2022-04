Az Európai Bizottság magas rangú tisztviselőit is célba vették egy izraeli kémszoftverrel, a célszemélyek között volt Didier Reynders is, aki 2019 óta az Európai Bizottság igazságügyi biztosa – jelentette a Reuters-nek két, névtelenséget kérő uniós forrás. A hírügynökség által áttekintett dokumentum szerint legalább négy másik bizottsági alkalmazott is célkeresztbe került.

A bizottság azt követően szerzett tudomást a célpontokról, miután az Apple novemberben több ezer iPhone-tulajdonosnak küldött üzenetet arról, hogy államilag finanszírozott támadók célpontjai lehetnek

– mondta a két uniós tisztviselő. Ez volt az első alkalom, hogy az Apple tömeges figyelmeztetést küldött a felhasználóknak arról, hogy kormányzati hackerek célkeresztjében állhatnak.

A két tisztviselő szerint a figyelmeztetések azonnali aggodalmat váltottak ki a bizottságban. A Reuters nem tudta kideríteni, hogy ki használta az izraeli kémprogramot az uniós tisztviselők megfigyelésére, sikerrel jártak-e a kísérletek, és ha igen, milyen információkhoz juthattak hozzá a támadók.

Fotó: Shutterstock

Biztonsági kutatók szerint a figyelmeztetések címzettjeit 2021 februárja és szeptembere között célozták meg az NSO Group izraeli kiberfelügyeleti cég által is használt szoftver, a ForcedEntry segítségével, hogy segítsen a külföldi kémszervezeteknek észrevétlenül átvenni az irányítást az iPhone-ok felett.

Az NSO közleményben kijelentette, hogy nem vállal felelősséget a hackerkísérletekért,

mondván, hogy azt nem lehetett volna kivitelezni az NSO eszközeivel.

A vállalat bejelentette, hogy támogatja a célzott hackertámadások kivizsgálását, és a kémprogram-iparág globális szabályozására szólított fel.

Az informatikai szakértők átvizsgálták az uniós tisztviselők okostelefonját a kompromittálódás jelei után kutatva, de az eredmények nem vezettek célra – közölte két, névtelenségét kérő uniós forrás. A Reuters nem tudta megállapítani, hogy a bizottság még mindig vizsgálja-e az ügyet.

Az Európai Parlament április 19-én vizsgálóbizottságot indít a megfigyelőszoftverek uniós tagállamokban történő használatának kivizsgálására,

melynek felállítását Sophie in 't Veld uniós törvényhozó szorgalmazta. In 't Veld a Reutersnek elmondta, hogy nem tudott arról, hogy az Európai Bizottság tisztviselői kerültek célkeresztbe.

Fontos, hogy ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket arról, hogy ki lehet a felelős – mondta Kenneth Lasoen, a Clingendael Holland Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kutatója.