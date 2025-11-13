Deviza
Fontos határidő közeleg – múzeumba kerülnek a magyarok kedvelte ország érméi

Figyelmeztetést adott ki a Horvát Nemzeti Bank: a pénzintézet ugyanis már csak az év végéig váltja át euróra a lakosságnál lévő érméket. A határidő lejárta után a horvát kunaérmék végleg a múzeumba kerülnek.
Hordósi Dániel
2025.11.13, 11:54
Frissítve: 2025.11.13, 11:56

Horvátország 2023 januárjában vezette be a közös európai fizetőeszközt, az eurót, amellyel egy időben saját nemzeti valutája, a kuna nyugdíjba ment. 

horvát kuna
A kunaérméket az év végéig lehet beváltani / Fotó: AFP

A pénzcsere az adott év első heteiben sikeresen lezajlott, azonban 

a lakosságnál a becslések szerint még mindig több mint 500 millió eurónyi, vagyis mintegy 200 milliárd forintnyi kuna lapul. 

Azok, akiknek bankjegyek formájában maradt kunájuk, időkorlát nélkül átválthatják a pénzüket a 2023-ban is alkalmazott rögzített árfolyamon. Az érmetulajdonosok ideje viszont hamarosan lejár, 

  • a horvátok ugyanis csak az év végéig válthatják át az érméket. 
  • Azok számára, akik mégsem váltják be érméiket, egyelőre úgy tűnik, hogy elvész ez a lehetőség, vagy ha mégsem, akkor annak várhatóan tetemes díja lesz.

Kunaérmék: személyesen vagy postán

A megmaradt kunákat a legkönnyebben személyesen lehet visszaváltani a Horvát Nemzeti Bank zágrábi fiókjában. A művelethez 10 ezer euró értékig nincs szükség másra, csak egy személyazonosító okmányra; e felett azonban igazolni kell a pénz származását. 

Akinek nincs lehetősége személyesen felkeresni a bankot, postai úton is elvégezheti az átváltást. Ebben az esetben a kunabankjegyek mellé a borítékba személyes adatokat és elérhetőséget is mellékelni kell. 

Az eurót a bank készpénzben, postai úton küldi vissza a feladónak; bankszámlára történő utalásra nincs lehetőség. 

Horvátország egyébként megsínylette az euró bevezetését, a közös fizetőeszköz ugyanis a vártnál nagyobb drágulást hozott, ezért egyre többen nehezen élnek meg, és kénytelenek másodállást vállalni.

