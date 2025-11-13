Deviza
Csúcsformába lendült a forint, a Magyar Telekomot büntetik a befektetők

Emelkedéssel fordult rá a nap második felére a pesti tőzsde, a három blue chip ellensúlyozni tudja a Magyar Telekom esését. A forint lendülete fokozódott az euróval és különösen a dollárral szemben.
K. T.
2025.11.13, 12:24
Frissítve: 2025.11.13, 12:33

Belehúzott csütörtök délelőtt a forint, amely jelentősen erősödni tudott az összes meghatározó devizához képest. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb délig, a keresztárfolyam ezzel a 384-es szint alá jött vissza. Jelenleg 383,8 forintot kérnek a közös európai pénz egységéét.

Lendületben a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A dollárral szemben is begyújtotta a rakétákat a hazai fizetőeszköz. A váltási árfolyam fél százalékkal enyhült, az amerikai pénzt 330,3 forinton jegyzik. A jelentős változásban szerepe van a dollár általános gyengeségének is, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban véget ért kormányzati leállásnak elvileg erősítenie kellene a kurzust. Az euróval szemben ennek dacára 0,3 százalékot veszített a zöldhasú.

A forinthoz visszatérve, a régiós fizetőeszközökhöz képest is látványos a pozitív változás. A cseh koronát 0,1 százalékkal olcsóbban, 15,85 forintért váltják, a lengyel zloty pedig 0,13 százalékkal kerül kevesebbe, 90,7 forintba.

Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy fontos adat nem jön már ki a héten, a fókuszba egyre inkább a magyar jegybank jövő keddi ülése úszik be, ahol továbbra sincs kilátás kamatváltoztatásra, azaz marad a tavaly szeptember óta élő 6,5 százalékos alapkamatszint.

A pesti tőzsde is kitesz magáért, a BUX 0,3 százalékkal 108 500 pontra emelkedett a nap derekára. A hazai nagypapírok közül az OTP 0,6 százalékkal drágul, a Mol 0,7 százalékot szedett magára, a Richter 0,2 százalékkal került feljebb.

A Magyar Telekom kurzusa kilóg a sorból, a várakozásokat éppen csak hozó jelentésre és az óvatos vezetőségi előrejelzésre 1,9 százalékos eséssel reagált az árfolyam.

Európában vegyes a kép, a londoni és a frankfurti tőzsde vezető indexei 0,4 százalékkal kerültek lejjebb, a párizsi börze viszont 0,7 százalékkal, a milánói tőzsde vezető részvénykosara pedig 0,3 százalékkal emelkedik.

