Köröket ver a magyar tőzsde a világra, és minden oka megvan rá - de van még egy favorit a piacon
Jól járhattak azok, akik az utóbbi években részvénytúlsúlyos befektetéseket tartottak, hiszen az elmúlt három évben kifejezetten támogató volt a piac; húszéves időtávon a jelenlegi hároméves periódus termelte a második legmagasabb hozamot. Noha 2025 rendkívül bizonytalan és sok tekintetben radikális változásokat hozó évnek indult, a harmadik negyedévre a piac szélsőséges kilengései valamelyest kisimultak, s ezzel párhuzamosan a vezető részvényindexek új csúcsokra törtek. A viszonylagos nyugalom azonban nem a kockázatok megszűnésének, inkább a feszültségek háttérbe húzódásának köszönhető – hangsúlyozta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője.
Bár a vámháború okozta bizonytalanság ma már csillapodni látszik, az év első felében látott, történelmi léptékű kilengés továbbra is óvatosságra inti a befektetőket. Úgy gondoljuk, hogy az év hátralevő része sem a vakmerő kockázatvállalásról, inkább a stratégiailag jól megfontolt döntésekről kell hogy szóljon
– tette hozzá Vince Péter.
A szakértő szerint a globális gazdasági változások egyik legfőbb indikátora a dollár árfolyamának esése. Az amerikai valuta ugyan jelenleg az ötéves átlag körül mozog, tehát még nem tekinthető szélsőségesen olcsónak, az átmeneti stabilizálódás után középtávon tovább gyengülhet. A forintban elszámolók ennek persze nem örülnek, hiszen ez lényegesen lemar az elért hozamokból.
A szektorális eredményeket tekintve kiemelte: az idei évben egyelőre IT, a közművek és a pénzügyi ágazatok emelkednek ki, míg az egészségügy a korábbi várakozások ellenére sem pattant vissza. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a piacot a mesterséges intelligencia nagyjai nyomják felfelé elsősorban, így az Nvidia továbbra is középpontban van.
A profitabilitás a központi szereplő eredményeiben már megjelent, a csipjeit vásárló cégek számain viszont ezek egyelőre nem csapódnak le, pedig ez nagyon fontos lenne a rali fenntarthatóságához.
– emelte ki Vince Péter.
A magyar tőzsde veri a világot
Részben a dollárárfolyam esésének köszönhető, hogy a forintban jegyzett részvénybefektetések meglepően magas, 34 százalékos prémiumot generálnak a dolláralapú alternatívákhoz képest. A többlet mintegy fele a forint dollárral szembeni erősödésének, míg a hozam másik fele a BUX S&P 500-zal szemben mutatott felülteljesítésének köszönhető. Magyarországon ugyanis a folyó fizetési mérleg erősen többletes, a költségvetési hiány pedig a régióhoz mérten mérsékelt, így a hazai befektetési körülmények a kelet-közép-európai térségben kifejezetten előnyösnek tekinthetők.
A magyar kamatelőny pedig a devizánk felértékelődésén keresztül segíti a hazai piacot.
Vince Péter kiemelte, a magyar piacnak az is kellemes hátszelet szolgáltat, hogy az európai tőke elkezdett látványosan hátat fordítani az amerikai piacnak a politikai és gazdasági folyamatok nyomán, és a tőke máshol kereste – és találta is meg – a számítását.
Az AI mellett a nemesfémek és az európai bankszektor is sikersztori
A mesterséges intelligencia mellett az elmúlt hónapokban a nemesfémekre irányuló befektetések bizonyultak a legsikeresebbeknek. Az arany áremelkedése – még az októberben tapasztalt ideiglenes visszaeséssel együtt is – rendkívül dinamikus: az eszközosztály hozama 2025-ben csaknem 50 százalék körül alakul – folytatta Vince Péter, kiemelve, hogy az arany iránti megugró kereslet ETF-ek nettó tőkeáramlását is jelentős mértéken megdobta.
Továbbra is sok minden szól az arany mellett, a gyengülő dollár, a csökkenő reálhozam, a globális bizonytalanság, és a jegybanki vásárlások is a nemesfém szekerét tolják, a friss korrekció főként profitrealizálásnak tudható be.
Az idei év sztárportfóliójának így a kelet-közép-európai részvényekben túlsúlyos portfólió tekinthető, az arannyal kiegészítve.
Az arany mellett a részvényekre is érdemes figyelni
A szeptember és az október kifejezetten erősre sikerült a részvénypiacokon az idén, annak ellenére is, hogy történelmileg ez az időszak szokott az egyik leggyengébb lenni a piacon. Külön érdekes, hogy a magas bétájú részvények, azaz a nagy mozgásokban sosem szűkölködő papírok is jól teljesítettek ebben az időszakban – emelte ki Debreczeni Csaba vezető részvényelemző. A szakértő kiemelte, hogy a mesterséges intelligenciát egyetlen szektorban sem lehet már megkerülni, az AI minden területen részévé vált a cégek előrejelzéseinek és akár a mindennapjainak is.
Debreczeni Csaba elmondta, a hazai parkettre kanyarodva a magyar részvénypiac továbbra is nagyon vonzó, a hazai részvények közül egyelőre kevés érte el azt a célárát, amelyet az MBH Befektetési Bank korábban jelzett, így még mindig bőven van tér felfelé a piacban, a hatalmas idei rali után is.
Az MBH Befektetési Banknál a Budapesti Értéktőzsde forgalmának több mint 90 százalékát lefedjük az elemzéseinkkel. Ezek alapján a legtöbb vizsgált vállalat részvényeire „vétel” az ajánlásunk, tehát továbbra is úgy látjuk, van növekedési potenciál a hazai papírokban
– tette hozzá, kiemelve, hogy a hazai parkett értékeltséget tekintve még mindig nem drága, igaz, már nem olyan olcsó, mint volt egy, két vagy akár három éve.
A szakértő kiemelte, kevésbé él a köztudatban, de az utóbbi években az európai bankszektor is kifejezetten vonzó befektetési iránynak bizonyult. „A nagyobb európai bankok nem teljesítő hiteleinek aránya drasztikusan lecsökkent, míg sajáttőke-arányos nyereségük (ROTE) folyamatosan emelkedik, tehát fundamentális értelemben egyértelműen pozitív kép rajzolódik ki” – húzta alá Debreczeni Csaba.
A bankszektor régiónkon belüli jövedelmezősége szintén kiemelkedő.
Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője kiemelte: a bankszektor sajáttőke-arányos megtérülését (ROE) tekintve az uniós átlag 9-10 százalék körül mozog, ezzel szemben a hazai bankoknál ugyanez a mutató megközelíti a 20 százalékot.