Orbán Viktor tisztázta az elmúlt napok nagy titkát – egyetemista kora óta él ezzel a módszerrel

Feltöltött a kormányfő egy videót, amelyben a Rónai Egonnal folytatott beszélgetés alatt készített jegyzetéről kérdezték. Orbán Viktor a videóban elmondta, hogy egy kérdésről öt válasz is az eszébe jut, ezért rendszerbe kell rendeznie.
2025.11.13., 11:37
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Alusisakokat elő! Mindent a híres jegyzetről” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Csütörtökön feltöltött a kormányfő egy videót, amelyben a Rónai Egonnal folytatott beszélgetés alatt készített jegyzetéről kérdezték. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Viktor hosszú évek után interjút adott az ATV-nek. A kormányfő Rónai Egon vendége volt a Mérleg című műsorban

Az interjú után Rónai elkérte a miniszterelnök jegyzetét, amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy a jegyzetelés közben ábrákat rajzol, 

amelyek nem szavakat jelentenek – azok megvannak a fejében –, ezek inkább egyfajta sorrendet határoznak meg. 

Arra a kérdésre, bárki más képes lenne-e értelmezni ezeket, azt felelte, hogy nem.

Orbán Viktor a friss videójában elmondta, hogy egy kérdésről öt válasz is az eszébe jut, ezért rendszerbe kell rendeznie. „Ezek egy új nyelvnek, sajátos nyelvnek a lenyomatai” – fogalmazott.

Elmondta, hogy a jogi karon nagyon sok anyagot kell fejben tartani, és ahhoz kellett egy rendszert kialakítania. 

„Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani, és előidézhető állapotba hozni, hogyha egyébként megvan a rendszered, hogy előhívjad” – magyarázta.

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A tárgyalás egyik kiemelt eredménye volt, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében. 

A műsorban beszéltek a washingtoni útról, a Magyar Nemzeti Bankról, a kegyelmi ügyről, Budapest állapotáról és arról is, hogy miért nem áll le vitatkozni Magyar Péterrel.

