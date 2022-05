A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a szervezeten kívüli termelők (együttesen: OPEC+) május után júniusra is napi 432 ezer hordós együttes termelésbővítésről állapodtak meg – közölte az OPEC+ csütörtök délután. Mint ismert, áprilisig az olajtermelő országok havonta napi 400 ezer hordóval növelték az összesített kvótát.

Fotó: ARUN SANKAR / AFP

A fórum közleménye a gyengébb kínai kereslettel indokolta az eddigi menetrendnek megfelelő újabb emelés mértékét éppen egy nappal azután, hogy az Európai Bizottság az orosz kőolaj teljes embargóját ajánlotta a közösség tagjai figyelmébe.

A kvóták ismételt emelésével az OPEC+ kitart terve mellett, hogy a nyugati követelések ellenére csak év végéig oldja fel teljesen a világjárvány okozta termeléskorlátozást.

A sajtóközlemény továbbá arra is kitér, hogy az adatok és a kilátások kiegyensúlyozott piacról tanúskodnak. A valóság azonban az – írja a Capital Economics –, hogy az olajárak továbbra is túl magasak, hordónként jóval 100 dollár felett vannak, és a határidős olajárak is arra utalnak, hogy a piac kínálati oldalról korlátozottabb, mint ahogy azt az OPEC+ állítja.

Nem valószínű, hogy az OPEC+ gyorsítaná a kitermelés növelését a piaci szűkösség feloldása érdekében, mivel az exportáló országok rendkívül elégedettek a kőolaj hordónkénti 100 dollár feletti jegyzésével

– írta a döntés kapcsán Ajay Parmar, az ICIS vezető olajpiaci elemzője is. Majd hozzátette,

ezért várhatóan 2022 folyamán folytatják a kínálat lassú bővítését.

Oroszországnak – mint a világ harmadik legnagyobb olajtermelőjének az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia mögött, és mint a világ első számú nyersolaj-exportőrének – amúgy jelentős ráhatása van az OPEC+ döntéseire is.

Mindenesetre a kvótabővítés csak annyira releváns, amennyire a termelők képesek kitölteni is azt – írja a Capital Economics. Az elmúlt hónapokban pedig ez nem sikerült az elemzőház szerint. Áprilisban az OPEC 10 tagja például a Reuters adatai szerint napi 24,4 millió hordó olajat termelt, ami közel napi egymillió hordóval kevesebb az engedélyezett napi 25,3 milliónál. A ki nem használt kvótában Angola és Nigéria tervezettnél alacsonyabb termelése a ludas.

A Capital Economics is úgy véli, az OPEC+ az orosz termelés csökkenése ellenére az idén a menetrend szerint növeli tovább a nyersolajtermelést, de a csoport nem tudja teljes mértékben kitölteni a megemelt kvótákat. Ezért az olaj jegyzése év végére 100 dollár körül állapodhat meg hordónként. Ehhez képest felfelé mutató kockázatot jelent, ha az EU az orosz olajra valóban bevezeti az embargót.