Május végtől már kriptovalutával is vásárolhatnak az amerikaiak Gucci táskát az olasz cég csütörtöki közleménye szerint, ráadásul a tervek szerint nyáron kiterjesztik a lehetőséget az összes észak-amerikai üzletre is.

Fotó: AFP

Úgy oldják meg a fizetéseket, hogy a vásárlók kapnak e-mailben egy QR-kódot, amit ha beolvasnak, a kriptopénztárcájukon keresztül ki tudják fizetni a kiválasztott darabokat. A kereskedő pedig automatikusan átválthatja a fizetést, például amerikai dollárra, vagy megtarthatja a kifizetéseket kriptovaluta formájában.

Az első üzletek, ahol már így vásárolhatnak a lelkes kriptovaluta-tulajdonosok, a New York-i Wooster Street, a Los Angeles-i Rodeo Drive, a Miami Design District, az atlantai Phipps Plaza és a Las Vegas-i The Shops at Crystals - írja a Vogue Business.

Fotó: Shutterstock

Több mint 10 kriptovalutát fogadnak el, beleértve a Bitcoint, a Bitcoin Cash-t, az Ethereumot, a Wrapped Bitcoint, a Litecoint, a Shiba Inu-t és öt, az USA-dollárhoz kötött coint.

A Gucci mindig is arra törekedett, hogy új technológiákat alkalmazzon és minél jobb élményt nyújtson ügyfeleink számára– mondta Marco Bizzarri, a Gucci elnök-vezérigazgatója közleményében, hozzátéve, hogy mivel már képesek alkalmazni a kriptovalutás fizetési módszert, így természetes, hogy lehetővé teszik az ügyfeleknek is.