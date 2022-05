Oroszországnak jelentős pénzügyi forrásokra lesz van szüksége a gazdaság támogatására és a „különleges műveletre” Ukrajnában – ismerte el Anton Sziluanov pénzügyminiszter egy moszkvai rendezvényen. Szavai szerint a kormány nyolcezer milliárd rubelt fordít egy ösztönzőcsomagra az idén. (Egy rubel 5,45 forint.)

„Ez hatalmas összeg, de szükségünk van a forrásokra a gazdaság és az állampolgáraink támogatása érdekében” – fogalmazott.

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP



A Reuters emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin elnök a héten utasítást adott a nyugdíjak és a minimálbér tíz százalékos emelésére, hogy enyhítse a majdnem 18 százalékos infláció hatásait, de tagadta, hogy a gazdasági problémáknak közük lenne az ukrajnai háborúhoz. Sziluanov szerint

egymagában ez az intézkedés hatszázmilliárd rubeles kiadást jelent a szövetségi költségvetésnek az idén és ezermilliárd rubelest jövőre.

Az orosz gazdaság rosszul teljesített az utóbbi hónapokban a súlyos nyugati szankciók következtében, és az előrejelzések szerint a GDP 8.5-15 százalékkal zsugorodik majd az idén.

A pénzügyminiszter a moszkvai pénzügyi egyetemen tartott pénteki előadásában megvédte a tőkekontrollt és a „barátságtalan” országok befektetőinek vagyonbefagyasztását is, amelyet Moszkva a szankciókra válaszul vezetett be. „Ugyanúgy meg fogjuk tartani a barátságtalan országokból származó külföldiek által Oroszországban eszközölt befektetéseket, ahogyan ők is meg fogják tartani az arany- és devizatartalékainkat" – mondta, utalva Oroszország befagyasztott nemzetközi tartalékaira. Szerinte a külföldi befektetők tőkéjének mozgására vonatkozó korlátozások mindaddig érvényben maradhatnak, amíg vagy a szankciókat, vagy az orosz tartalékok befagyasztását fel nem oldják.